Витік даних клієнтів Coinbase виявився пов’язаний з підрядною компанією в Індії

Криптовалютна біржа Coinbase хоча й має великі успіхи, але на них падає тінь витоку даних, про які стало відомо в січні. Інцидент стався через аутсорсингового партнера і пов’язаний з більш масштабним витоком. Втрати оцінюються в $400 млн.

В одному випадку співробітницю американської аутсорсингової компанії TaskUs, що базується в Індії, спіймали на фотографуванні свого робочого комп’ютера за допомогою особистого телефону. Троє співробітників і людина, знайома з цією справою, заявили, що Coinbase була негайно повідомлена про інцидент.

Колишні співробітники TaskUs розповіли, що їх проінформували про це слідчі компанії або колеги, які стали свідками інциденту в індійському місті Індаур, зазначивши, що жінка і її співучасник нібито передавали інформацію про клієнтів Coinbase хакерам в обмін на хабарі. І наче незабаром понад 200 співробітників TaskUs були звільнені.

Раніше Coinbase звинувачувала у зломі «закордонних агентів підтримки».

У травневому звіті до Комісії з цінних паперів і бірж США Coinbase заявила, що знала, що підрядники отримували доступ до даних співробітників «без ділової необхідності» в «попередні місяці». Лише коли 11 травня компанія отримала вимогу про викуп, вона зрозуміла, що доступ був частиною ширшої кампанії.

У заяві для Reuters представники Coinbase повідомили, що інцидент був виявлений нещодавно, і що вона «розірвала зв’язки з причетним персоналом TaskUs та іншими закордонними агентами, а також посилила контроль». Coinbase не розкрив, ким були інші іноземні агенти.

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У заяві TaskUs йдеться, що двох співробітників було звільнено на початку поточного року після того, як вони незаконно отримали доступ до інформації від клієнта, ім’я якого компанія не назвала.

«Ми негайно повідомили клієнту про цю діяльність. Вважаємо, що ці дві особи були завербовані в рамках набагато ширшої, скоординованої злочинної кампанії проти цього клієнта, яка також вплинула на ряд інших провайдерів, що обслуговують цього клієнта», — йдеться в заяві.

Особа, знайома з цією справою, підтвердила, що клієнтом був Coinbase і що інцидент стався в січні.

Джерело: Reuters