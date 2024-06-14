WD показала чип флеш-пам’яті 3D QLC найбільшої у світі місткості — 2 Тбіт

Компанія Western Digital (WD) представила перший у галузі пристрій 3D QLC NAND місткістю 2 Тбіт. Нова флеш-пам’ять потенційно може змінити ринок твердотілих накопичувачів великої місткості, створюючи набагато швидші та місткіші SSD, які споживають менше енергії. Це була попередня демонстрація чипа, його офіційний анонс відбудеться трохи пізніше.

Чип заснований на перевіреному 218-шаровому виробничому вузлі BiCS8 і настільки маленький, що його можна помістити на кінчик пальця. Наразі компанія ще не розкриває технічні подробиці новинки, проте вона поділилася детальними порівняльними показниками продуктивності та потужності. Враховуючи той факт, що WD позиціює пристрій для центрів обробки даних і потреб у сховищах ШІ, можна зробити деякі припущення щодо цільових показників продуктивності.

Чипи 3D QLC NAND місткістю 2 Тбіт (256 ГБ) дозволять виробникам створювати SSD на 1 ТБ, використовуючи лише 4 мікросхеми пам’яті, та накопичувач на 2 ТБ, використовуючи 8 мікросхем. Це значно скорочує витрати, а також дозволяє легко створювати моделі з 16 кристалів, що забезпечить місткість 4 ТБ. Все це допоможе знизити вартість твердотілих накопичувачів великої місткості.

WD каже, що щільність компонування QLC на 15-19% вища, ніж у конкурентів. Компанія також стверджує, що він на 50% швидший, ніж конкуруючі чипи NAND (у швидкості вводу-виводу), й водночас вимагає на 13% менше енергії на гігабайт даних, ніж конкуренти.

Джерело: tomshardware