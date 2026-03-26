SATA SSD за ціною ігрового ПК: Samsung 870 EVO на 8 ТБ оцінили у майже $1400

Samsung випустила SSD 870 EVO на 8 ТБ

Samsung без зайвого анонсу розширила лінійку SATA-накопичувачів. У продажу з’явилася нова версія Samsung 870 EVO обсягом 8 ТБ. Цікаво, що офіційно на сайті компанії цієї версії поки немає. Водночас Samsung підтвердила її існування та надала технічну документацію.





Серія Samsung 870 EVO дебютувала ще п’ять років тому як наступник популярної 860 EVO і пропонувала обсяги від 500 ГБ до 4 ТБ. За цей час накопичувач став одним із найпопулярніших варіантів для тих, хто шукає надійний SATA SSD. Попри активний перехід ринку на швидші NVMe-рішення, ця модель досі актуальна — особливо для старих ПК, ноутбуків або NAS-систем, де важливі обсяг і стабільність, а не максимальна швидкість.

Нова версія місткістю 8 ТБ забезпечує швидкість до 560 МБ/с на читання і до 530 МБ/с на запис. Пристрій використовує фірмову пам’ять V-NAND із трьома бітами на комірку (TLC), але тепер із покращеним кешем: 8 ГБ LPDDR4 DRAM. Це трохи підвищує енергоспоживання, зате дає стабільнішу роботу під навантаженням.

Дня новинки заявлений ресурс до 4800 TBW (терабайтів запису), що суттєво вище, ніж у молодших моделей. Такий показник робить накопичувач придатним для інтенсивних сценаріїв і довготривалого використання.





Поява цієї моделі виглядає несподівано на фоні дефіциту пам’яті та стрімкого зростання цін на NAND і DRAM, спричинених попитом із боку ШІ та дата-центрів. І ціна цієї моделі в такі часи виявилася досить чималою — її помітили в європейських магазинах з цінником від €1300 (близько $1389), що спів ставно з ціною досить непоганого ігрового ПК.

Очевидно, 8 ТБ-версія орієнтована на вузьку аудиторію — тих, кому потрібен великий обсяг і перевірена платформа SATA, навіть ціною швидкості.

Джерело: tomshardware