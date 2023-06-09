WhatsApp став схожим на Telegram – у ньому з’явилися канали

Месенджер WhatsApp став ближчим до соціальних мереж – у ньому з’явилися канали. Їхня реалізація дуже схожа на канали в Telegram. Канали дозволяють публікувати тексти, фото, відео та влаштовувати опитування. Творці можуть вибирати, кому дозволено стежити за каналом, чи хочуть вони, щоб канал можна було знайти та багато іншого. Підписка на канал не покаже номер телефону адміністратору або іншим передплатникам.

Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР Освоюйте найкращі практики фінансового менеджменту та ефективно керуйте фінансами в бізнесі! Більше про курс

Канали розташовані у вкладці “Оновлення”. Вони відображаються окремо від чатів та групових спільнот. У подальшому WhatsApp додасть засоби монетизації каналів.

Велику увагу приділено конфіденційності. Інформація адміністратора каналу не розголошується, зберігаються лише 30 днів історії. Адміністратори можуть заборонити передплатникам робити знімки екрана або надсилати повідомлення. Канали не зашифровані наскрізним шифруванням, але WhatsApp заявили, що вивчають реалізацію цієї ідеї для некомерційних організацій, сфери охорони здоров’я та інших чутливих учасників.

Канали в WhatsApp запустять поступово, починаючи з «провідних світових організацій та обраних організацій у Колумбії та Сінгапурі». У найближчі місяці функція з’явиться в інших країнах та в інших користувачів.

Раніше Meta запустила канали в Instagram. Користувачі WhatsApp також можуть використовувати один обліковий запис на декількох пристроях. Групові чати також були оновлені: до них додалися опитування, покупки та інші функції.

Курс GAME DESIGN. Дізнайтесь все про розробку ігор. Ставайте справжнім геймдевелопером! Вивчити курс

Джерело: Engadget