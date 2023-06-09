Цукерберг каже, що генеративний штучний інтелект з’явиться в «кожному окремому продукті Meta»

Марк Цукерберг, як відомо, останнім часом дещо охолонув до метавсесвіту та знайшов нове захоплення — штучний інтелект. Наразі Meta витрачає дуже солідні кошти на купівлю обладнання для навчання моделей ШІ та активно розробляє свій чип для прискорення ШІ. Днями Цукерберг зібрав співробітників на загальну зустріч, де чітко дав зрозуміти Meta має стати одним із лідерів у цій галузі та пролив трохи світла на деякі плани, повідомляє сайт Axios.

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Повідомляється, що Цукерберг поділився зі співробітниками своїм баченням, як Meta планує інтегрувати генеративний штучний інтелект всюди без винятку — «в кожен окремий продукт».

Наразі розробники Meta працюють одночасно над кількома новими проєктами, включно зі спеціальними «агентами» ШІ для WhatsApp та Messenger, про що Цукерберг згадував на наприкінці лютого. А кілька днів тому дослідник Алессандро Палуцці ділився розвідданими про ранню версію чат-бота зі штучним інтелектом у застосунку Instagram. Опубліковані ним скриншоти вказують, що програма може мати до 30 різних «особистостей» на вибір.

Також в роботі знаходиться ШІ-інструмент редагування фото для Instagram — щось на зразок нашумілих Google Magic Eraser та генеративної заливки Photoshop. Ймовірно, вона дозволить користувачам редагувати свої фото за допомогою текстових підказок, а потім ділитися ними в Історіях.

Під час нещодавнього квартального звіту Марк Цукерберг також згадував про нові інструменти для авторів та рекламодавців Facebook. Як скоро чекати перші ШІ-функції від Meta — поки що невідомо. Та, судячи з риторики, Цукерберг дуже зацікавлений у якнайшвидшому запуску. У Meta також сподіваються, що співробітники придумають деякі ідеї щодо нових генеративних інструментів на базі ШІ, і організовує для цього внутрішній хакатон.

Щодо метавсесвіту, який продовжує шалено спалювати гроші Meta (у першому кварталі Reality Labs зазнала збитків на $3,99 млрд, а за 2022 рік — на $13,72 млрд) там теж планується ШІ, який допоможе користувачам «створювати аватари, об’єкти, світи та код, щоб зв’язувати усе це разом‎».