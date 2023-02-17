Instagram додав Channels в особисті повідомлення — аналог каналів Telegram

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про запуск нової функції широкомовного чату в Instagram під назвою Channels. Вона дозволяє творцям контенту ділитися загальнодоступними повідомленнями до багатьох, щоб безпосередньо взаємодіяти зі своїми підписниками. Функція Channels підтримує текст, зображення, опитування, реакції та багато іншого. Цукерберг оголосив про цю функцію, запустивши власний канал мовлення, де він планує у майбутньому ділитися оновленнями роботи Meta.

Автори можуть використовувати канали мовлення, щоб допомогти підписникам залишатися в курсі та бачити залаштункові моменти. Instagram зазначає, що тільки творці можуть розміщувати повідомлення у каналах мовлення, а підписники мають можливість лише реагувати на контент та брати участь в опитуваннях.

За задумом, Channels дозволить авторам краще взаємодіяти з підписниками в Instagram. У минулому автори контенту зазвичай публікували історії, щоб ділитися новинами зі своїми підписниками. Але тепер вони мають можливість використовувати кращий спосіб взаємодії зі своїми шанувальниками. Ця функція також дозволяє творцям отримувати відгуки про певні речі та просувати свій контент.

Коли автор отримає доступ до функції Channels, він зможе запустити канал зі своєї поштової скриньки в Instagram. Після надсилання першого повідомлення його підписники отримають одноразове повідомлення про підключення до каналу. Коли канал активний, творці також можуть закликати своїх підписників приєднатися, використовуючи наклейку «приєднатися до каналу» в історії. Творці незабаром зможуть прикріпити канал до свого профілю.

Всі користувачі Instagram можуть знаходити широкомовні канали та переглядати контент, але тільки підписники, які приєднуються до каналу, будуть отримувати повідомлення, коли автор публікує оновлення. Підписники можуть залишити канали або вимкнути їх у будь-який час, а також можуть контролювати повідомлення від творців.

Канали підпорядковуються правилам спільноти Instagram, і користувачі можуть повідомляти про канал або контент, що порушує правила. Це може призвести до його видалення. Meta заявляє, що канали призначені для загальнодоступних та відкритих чатів, тому вони обробляються інакше, ніж особисті повідомлення в Instagram. Компанія має інструменти та рецензентів, які допомагають виявляти, переглядати чи видаляти контент у каналах, який може порушувати її правила.

У найближчі місяці Instagram планує додати додаткові функції до каналів мовлення, такі як можливість запросити іншого автора на канал, щоб обговорити спільні роботи, зібрати питання за допомогою підказок.

Instagram вже розпочала тестування функції Channels з обраними авторами у США. Надалі планується розширити сферу її застосування. За словами Цукерберга, компанія має намір впровадити цю функцію в Messenger та Facebook у найближчі місяці.

Джерело: techcrunch