Windows 11 знов «пожирає» потужність процесора — Microsoft знає, але поки нічого не зробила

Червневі збірки Windows 11 Insider страждають від підвищеного використання процесора, і розв’язання цієї проблеми поки що немає. Учасники інсайдерської програми підозрюють у цьому Microsoft Cross Device Service — програму взаємодії смартфона та ПК. Microsoft знає про проблему, але вже понад тиждень не виправила її.

Про цю проблему вперше повідомили 5 червня 2024 року на форумах Microsoft. Підвищене навантаження на процесор зникає, якщо вимкнути службу Microsoft Cross Device Service. На жаль для інсайдерів Windows 11, які хотіли б використовувати службу обміну файлами між пристроями, Microsoft ще не випустила виправлення. Інженер Microsoft Дженніфер Джи відповіла одному з них: «Дякуємо за ваше терпіння, ми визначили причину та працюємо над її виправленням» — але його ще нема.

Є припущення, що ця помилка з’явилася через нові покращені функції служби взаємодії пристроїв у Windows 11. Вона дозволяє ПК легше синхронізуватися з телефоном для обміну файлами тощо. Підтримка Phone Link була визначена як найімовірніша причина, але старіші зміни, внесені до Cross Device Service у більш ранніх білдах, також можуть бути відповідальними.

Користувачі вчергове відзначають, що Microsoft, можливо, рухається «кудись не туди». Система використовує до 10% потужності процесора у простої, функція Recall викликає занепокоєння через безпеку. Microsoft вимушена частіше робити кроки назад з власними нововведеннями у Windows 11. Принаймні є надія, що новий «пожирач» ресурсів буде виправлений до релізу.

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Джерело: Tom`s Hardware

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