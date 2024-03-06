Погралися, й годі: Microsoft припиняє підтримку програм Android у Windows 11

Підсистема Windows для Android (Windows Subsystem for Android, WSA) дозволяла запускати програми Android у Windows. Тепер про неї можна говорити у минулого часі, оскільки Microsoft вирішила закрити проєкт та скасувати доступ до нових програм вже зараз.

Якщо Windows 11 вже встановлений Amazon App Store та програми з нього, можна продовжувати використовувати їх та отримувати технічну підтримку до 5 березня 2025 року. Однак більше не можна встановлювати нові програми та сам магазин. Ось про що йдеться в офіційному повідомленні компанії:

«Microsoft припиняє підтримку підсистеми Windows для Android (WSA). Як наслідок, Amazon Appstore на Windows і всі програми та ігри, що залежать від WSA, більше не підтримуватимуться з 5 березня 2025 року. До цього часу технічна підтримка залишатиметься доступною для клієнтів. Клієнти, які встановили Amazon Appstore або застосунки Android до 5 березня 2024 року, матимуть доступ до цих програм до дати припинення підтримки 5 березня 2025 року. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, звертайтеся до нашої служби підтримки за адресою support.microsoft.com. Ми вдячні за підтримку нашої спільноти розробників і завжди готові прислухатися до відгуків, оскільки ми вдосконалюємо наш досвід».

Microsoft випускає оновлення для підсистеми Windows для Android майже щомісяця, надаючи користувачам нові функції, покращення та нові версії Android. Тепер усі ці зусилля припиняються. Amazon уже опублікувала додаткову інформацію про те, що станеться з програмами Android у Windows 11.

«Оскільки Microsoft припиняє підтримку підсистеми Windows для Android (WSA), Amazon Appstore у Windows 11 більше не підтримуватиметься після 5 березня 2025 року. Amazon і Microsoft співпрацюють, щоб забезпечити плавне завершення підтримки для розробників та клієнтів Amazon Appstore для Windows 11. Після 5 березня 2024 року розробники більше не зможуть додавати нові програми для Windows 11, але можуть продовжувати надсилати оновлення, доки Amazon Appstore для Windows 11 не буде повністю припинено. Починаючи з 6 березня 2024 року клієнти Windows 11 не зможуть знайти Amazon Appstore або пов’язані програми в Microsoft Store. Клієнти можуть продовжувати використовувати програми Amazon Appstore, які вони встановили раніше та все ще зможуть отримувати оновлення програм». Англійська для IT. В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами. Реєстрація на курс

Microsoft не надала жодної інформації про те, чому вона вирішила скасувати підсистему Windows для Android. Програми Android встигли попрацювати у Windows 11 недовго — з лютого 2022 року.

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