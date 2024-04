X (Twiter) запускає авторизацію через ключ доступу по всьому світу. Але лише для iOS

Соцмережа X (Twiter) розширила підтримку авторизації за допомогою ключа доступу та зробила цю опцію доступною для користувачів iPhone у всьому світі. Компанія спочатку запустила підтримку ключів доступу для користувачів iOS у США в січні. Тепер обліковий запис X Safety підтвердив глобальне розгортання цієї функції, що надає більшій кількості людей можливість використовувати альтернативний спосіб авторизації.

Update: Passkeys is now available as a login option for everyone globally on iOS! Try it out.https://t.co/v1LyN0l8wF

— Safety (@Safety) April 8, 2024