«Я звинувачую Facebook»: сценарист розповів про фільм «Соціальна мережа 2»

Через 14 років після виходу стрічки про створення Facebook «Соціальна мережа» Девіда Фінчера сценарист фільму Аарон Соркін розповів про свою роботу над продовженням.

Соркін торкнувся теми фільму у подкасті Spotify The Town with Matthew Belloni: у центрі сюжету може опинитися вплив платформи у політичній ситуації. Зокрема, сценарист хоче написати про роль соціальної мережі у подіях 6 січня 2021 року, коли відбувся штурм Капітолія радикальними протестувальниками.

«Так, я напишу про це. Я звинувачую Facebook у 6 січня», — сказав Соркін, коли його запитали, як соціальні мережі вплинули на демократію в останні роки.

Коли його запитали, у чому конкретно полягають звинувачення, сценарист відповів: «Вам потрібно буде купити квиток у кіно». На запитання, чи це справді буде фільм, він відповів: «Я намагаюся».

«Facebook, серед іншого, налаштував свій алгоритм для просування матеріалу, який максимально роз’єднує людей. Тому що це збільшує залученість. Саме це приведе вас до того, що вони називають у коридорах Facebook нескінченним прокручуванням. … Якби Марк Цукерберг прокинувся завтра вранці та зрозумів, що ви не можете купити нічого за $120 млрд, чого б не можна було купити за $120 млрд. «А як щодо того, якщо я зароблю трохи менше грошей? Я підлаштуюся».

Джерела, близькі до Соркіна, повідомили, що він справді працює над сценарієм, наближеним до «Соціальної мережі». Втім, вони підкреслюють, що ще рано казати про щось конкретне.

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​​«Соціальна мережа» мала величезний успіх, отримала вісім номінацій на «Оскара» та виграла три з них, включаючи найкращий адаптований сценарій Соркіна. У фільмі знялися Джессі Айзенберг у ролі засновника Facebook Марка Цукерберга, Ендрю Гарфілд у ролі Едуардо Саверіна, Джастін Тімберлейк у ролі Шона Паркера та Армі Хаммер у ролі Кемерона та Тайлера Вінклвоссів.

Джерело: IGN

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