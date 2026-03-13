Новини Кіно 13.03.2026 comment views icon

Девід Фінчер зняв "Пригоди Кліффа Бута" з допомогою ШІ: від компанії, яку Netflix купив за $600 млн

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

«Пригоди Кліффа Бута» від Netflix отримають «гігантський» бюджет і 120+ акторів на чолі з Бредом Піттом
Бред Пітт у фільмі "Одного разу в Голлівуді"

“Пригоди Кліффа Бута” стане першим великим фільмом, який випробує на екрані ШІ від InterPositive: компанії Бена Аффлека, яку нещодавно придбав Netflix за немаленькі кошти.


За повідомленнями Bloomberg, вартість угоди між Netflix та InterPositive оцінюється в $600 млн. Це одна з найбільших покупок в історії стримінга, хоча фактична ціна, сплачена готівкою, буде меншою, говорять обізнані джерела. Власники InterPositive зароблять ще більше, якщо компанія досягне “певних цільових показників”.

Netflix придбав InterPositive, щоб пришвидшити використання ШІ у своєму кіновиробництві. Стартап розробив набір інструментів, які дозволяють режисерам змінювати вже відзняті матеріали: наприклад, видалити зайві елементи або налаштувати фон. Девід Фінчер вже використовував продукт у майбутньому фільмі “Пригоди Кліффа Бута” за участю Бреда Пітта.

“Процес кіновиробництва з самого початку був одним довгим технологічним прогресом”, — заявив Аффлек під час оголошення угоди. “Ми завжди прагнули зробити його більш реалістичним, більш чесним, і я сподіваюся, що InterPositive — це ще одна ітерація або крок у цій довгій та багатогранній історії”.

Аффлек потай започаткував InterPositive за підтримки інвестиційної фірми RedBird Capital Partners. Після кількох років роботи над технологією у 2025 році він почав залучати додаткові інвестиції. Перемовини велись з кількома венчурними фірмами та голлівудськими компаніями, в результаті — Netflix розгледів у технології власний виробничий інструмент.


Що відомо про фільм “Пригоди Кліффа Бута”?

“Пригоди Кліффа Бута” — це спіноф до фільму “Одного разу в Голлівуді”, який зосереджується на персонажі Бреда Пітта. На цей раз Бут, раніше відомий глядачам як каскадер, виступає в ролі голлівудського фіксера. Очікувалось, що проєкт стане десятим і останнім фільмом Тарантіно, але той  продав сценарій Netflix за $20 млн і віддав вакантне місце режисера Девіду Фінчеру. Останній, нагадаємо, вже працював із Піттом над такими культовими стрічками як “Сім”, “Історія Бенджаміна Баттона” та “Бійцівський клуб”.

Окрім Пітта, судячи з першого тизера, у фільмі покажуть Елізабет Дебікі, Яг’ю Абдула-Матіна II, Скота Каана, Карлу Гуджино, Голта Маккеллені, Джейбі Тадену та Тімоті Оліфанта. Точна дата релізу “Пригод Кліффа Бута” поки невідома, але можна розраховувати на 2026 рік.

Квентін Тарантіно приніс “дитячий стілець” на зйомки “Пригод Кліффа Бута” і весь час сидів з режисером

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Аватар 3" вилетів з топ-5 прокату в США: на п'ять тижнів раніше, ніж попередні фільми
Китай заборонив покази фільму "Людина-павук" у 2021 році через Статую Свободи, тому в 4-й частині її приберуть
Перезапуск "Мумії" перейменували після провалу тестових показів, щоб "віддалити" від франшизи
Перший погляд: Генрі Кавілл знову з мечем у ремейку "Горця"
Ілон Маск розкритикував "Одіссею" за темношкіру Єлену Прекрасну: "Нолан зрадив своїм принципам"
Історія триває: Netflix показав трейлер спінофу "Дивних див" з анімованими Гокінсом та Навиворотом
Перші відгуки на фільм "Проєкт Аве Марія" із Раяном Гослінгом: "Анти-Інтерстеллар без кліше"
Джейсон Стейтем зіграє сам себе в бойовику "Джейсон Стейтем вкрав мій велосипед”
Бальдра в серіалі God of War зіграє зірка "Дедпула”
Режисер "Полювання на Бена Сола" 2,5 роки безплатно працював над скасованим фільмом
Стартували зйомки фільму "Джон Рембо": приквелу до фільмів зі Сталлоне із новим актором (перший постер)
Творці "Ти — космос" анонсували фільм "Тореадори з Васюківки": бюджет €2,5 млн, події перенесуть в незалежну Україну
"Дюна 3" лишила "Месників" без IMAX: всі екрани заброньовані на 3 тижні з 18 грудня
Перший погляд: Джонні Депп стає Скруджем у ремейку "Різдвяної пісні"
Джеймс Кемерон: "Аватар 4" все ще "дуже ймовірний", але треба врахувати відгуки глядачів
Другий сезон "Ван Піс" отримав 100% на Rotten Tomatoes: третій — вийде "максимально скоро"
Касові збори трилеру "Служниця" в 10 разів перебили бюджет
"Матриця 5" — жива! Режисер Дрю Годдард поділився деталями роботи
Перший за 10 років фільм від режисера "Піратів Карибського моря" оцінили в 88% на Rotten Tomatoes
Новий "Володар перснів" покаже юність Смеаґола-аутсайдера і поверне Більбо Беґґінса
Вийшов перший трейлер "Дуже страшного кіно 6"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати