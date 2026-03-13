Девід Фінчер зняв "Пригоди Кліффа Бута" з допомогою ШІ: від компанії, яку Netflix купив за $600 млн

“Пригоди Кліффа Бута” стане першим великим фільмом, який випробує на екрані ШІ від InterPositive: компанії Бена Аффлека, яку нещодавно придбав Netflix за немаленькі кошти.
За повідомленнями Bloomberg, вартість угоди між Netflix та InterPositive оцінюється в $600 млн. Це одна з найбільших покупок в історії стримінга, хоча фактична ціна, сплачена готівкою, буде меншою, говорять обізнані джерела. Власники InterPositive зароблять ще більше, якщо компанія досягне “певних цільових показників”.
Netflix придбав InterPositive, щоб пришвидшити використання ШІ у своєму кіновиробництві. Стартап розробив набір інструментів, які дозволяють режисерам змінювати вже відзняті матеріали: наприклад, видалити зайві елементи або налаштувати фон. Девід Фінчер вже використовував продукт у майбутньому фільмі “Пригоди Кліффа Бута” за участю Бреда Пітта.
“Процес кіновиробництва з самого початку був одним довгим технологічним прогресом”, — заявив Аффлек під час оголошення угоди. “Ми завжди прагнули зробити його більш реалістичним, більш чесним, і я сподіваюся, що InterPositive — це ще одна ітерація або крок у цій довгій та багатогранній історії”.
Аффлек потай започаткував InterPositive за підтримки інвестиційної фірми RedBird Capital Partners. Після кількох років роботи над технологією у 2025 році він почав залучати додаткові інвестиції. Перемовини велись з кількома венчурними фірмами та голлівудськими компаніями, в результаті — Netflix розгледів у технології власний виробничий інструмент.
Що відомо про фільм “Пригоди Кліффа Бута”?
“Пригоди Кліффа Бута” — це спіноф до фільму “Одного разу в Голлівуді”, який зосереджується на персонажі Бреда Пітта. На цей раз Бут, раніше відомий глядачам як каскадер, виступає в ролі голлівудського фіксера. Очікувалось, що проєкт стане десятим і останнім фільмом Тарантіно, але той продав сценарій Netflix за $20 млн і віддав вакантне місце режисера Девіду Фінчеру. Останній, нагадаємо, вже працював із Піттом над такими культовими стрічками як “Сім”, “Історія Бенджаміна Баттона” та “Бійцівський клуб”.
Окрім Пітта, судячи з першого тизера, у фільмі покажуть Елізабет Дебікі, Яг’ю Абдула-Матіна II, Скота Каана, Карлу Гуджино, Голта Маккеллені, Джейбі Тадену та Тімоті Оліфанта. Точна дата релізу “Пригод Кліффа Бута” поки невідома, але можна розраховувати на 2026 рік.
