Як у «Зоряних війнах»: ютубер запустив Doom на об’ємному дисплеї

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Ентузіасти постійно доводять, що Doom може працювати на найнесподіваніших пристроях і навіть взагалі без них. Однак більшість модифікацій гри просто переносять її геймплей та графіку майже без змін. Цей порт демонструє Doom таким, яким його не бачили раніше.

YouTube-канал Ancient опублікував відео гри на «домашньому об’ємному дисплеї». Пристрій відтворює тривимірні зображення. На кадрах можна бачити рухомі голограми наче прямо у повітрі, як у фільмах «Зоряні війни». Подібні пристрої можуть бути практичними для візуалізації дизайнерських проєктів, але тривимірні ігри чудово демонструють їхні можливості.

Ancient показує роботу гри на дисплеї під різними кутами під різними кутами, з класичним інтерфейсом в нижній частині об’ємного зображення. Цікавим є керування грою від третьої особи від третьої особи. Голограма демонструє Doom під ізометричним кутом, щоб надати рівням тривимірного вигляду. Ймовірно, це ускладнює гру, оскільки видно лише відносно невеликий простір навколо гравця.

Крім цього, Ancient реалізував воксельний мод Doom, який дебютував у 2022 році. Він також брав участь у нещодавно випущеному моді трасування променів для Doom 2.

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Джерело: TechSpot

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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