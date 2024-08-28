Нескінченний Doom: легендарну гру запустили на нейромережевому рушію

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Дослідники з Google, DeepMind і Тель-Авівського університету створили перший ігровий рушій, що працює на основі нейронної моделі та дає змогу в реальному часі взаємодіяти зі складним середовищем.

GameNGen — це дифузійна модель, яка навчалася на відеозаписах геймплею Doom. Вона генерує наступний кадр гри на основі попередніх кадрів і введених гравцем команд.

Попри те, що GameNGen відтворює гру з частотою лише 20 кадрів на секунду, візуально вона майже не відрізняється від оригіналу. Експеримент показав, що десять експертів, яким показали 130 випадкових коротких відеофрагментів, ледве змогли відрізнити згенеровані кліпи від справжнього геймплею Doom.

Розробники вважають, що ця технологія може змінити підхід до створення відеоігор. За їхніми словами, GameNGen — це доказ того, що нейронна модель здатна ефективно запускати складну гру на існуючому обладнанні. Це може зробити процес розробки ігор менш витратним та доступнішим.

Науковці припускають, що в майбутньому ігри можна буде розробляти та редагувати за допомогою текстових описів або прикладів зображень. Однак залишаються відкритими питання щодо створення оригінального контенту та етичних аспектів використання існуючих ігор для навчання моделей.

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Цікаво, що ентузіасти вже демонстрували запуск Doom на низці несподіваних платформ: від інтимних пристроїв і тракторів John Deere до біологічних систем, використовуючи навіть кишкові бактерії.

Джерело: 404media

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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