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Новини Пристрої 24.07.2025 comment views icon

Як в Half-Life та старих іграх: «розмита» клавіатура Higround нагадає минуле

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Олексій Єрін

Автор новин

Як в Half-Life та старих іграх: «розмита» клавіатура Higround нагадає минуле
Higround Basecamp 75+ BLUR / Higround

На сайті виробника маніпуляторів Higround з’явилася клавіатура, яка нагадує про комп’ютери з Half-Life та інших ностальгічних ігор,  де текстури не «дотягували» до сучасних.

Нова Higround Basecamp 75+ BLUR — це не зовсім звичайна клавіатура з погляду дизайну. Її клавіші імітують вигляд внутрішньоігрових пристроїв з оригінальних ігор Half-Life та Deus Ex кінця 90-х — початку 2000-х років. Її клавіші зроблені на стільки автентично, що так і хочеться  оновити сторінку, або замінити стареньку відеокарту на потужнішу.

Клавіатура не має цифрового блоку клавіш, виготовлена в пластиковому корпусі з алюмінієвою основою. Перемикачі — змінні, і саме на них робиться один із головних акцентів. Зазначено, що вони мають швидкий хід спрацювання — 1,4 мм при повному у 3,5 мм, а завдяки спеціально підібраній пружині, швидко можуть повертатись до початкового положення.

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Зазначається, що в поєднанні з п’ятьма шарами шумопоглинання та алюмінієвою базою, така конструкція має приємний звуковий відгук. Окрім цього, усі клавіші мають RGB-підсвітку, яку додатково віддзеркалює алюміній знизу.

Ціна стилізованої ретро-клавіатури становить $160, і це чимало як для такого компактного пристрою, та й  клавіатури взагалі. Відвантаження клавіатур здійснюється обмежено — по дві штуки в одні руки.

Джерело: PCWorld, Higround

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