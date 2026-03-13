Ностальгія перемикання: ця програма перетворює YouTube на кабельне ТБ з 2000-х

Depositphotos

Простий веб‑інструмент із UI перетворює користувацькі підписки YouTube на гід по кабельному ТБ у стилі 2000‑х, додаючи веселий (і ностальгічний) елемент до відкриття контенту. При цьому усувається така актуальна наразі проблема, як “параліч вибору”.





Незважаючи на постійні зусилля YouTube зробити відкриття контенту легким, пересічний користувач часто буває паралізований величезною кількістю вибору. Тож, хоча знайти щось для перегляду тепер легше, ніж будь-коли, фактично зупинитися та вирішити, що саме дивитися, здається важкою задачею. Ось де і з’являється Channel Surfer. Створений Стівеном Ірбі, творцем “дивних, випадкових інтернет‑речей”, Channel Surfer — проєкт № 20 з 25, які Ірбі планує випустити.

Основна ідея тут проста: замість того, щоб алгоритм показував вам, що дивитися, інструмент прибирає тиск “ідеального вибору” та замінює його радістю простого бачення та задоволення тим, що “йде в ефірі”. Так само, як у класичні дні кабельного ТБ, ви перемикаєте канали, поки не натрапите на те, що привертає вашу увагу. І не хвилюйтеся, це не все випадково. Користувач може імпортувати свої підписки YouTube до інструменту (через bookmarklet), що дозволяє певною мірою персоналізувати досвід. Інструмент потім відтворює випадкові відео з підписок, часто ті, що були випущені нещодавно.

Також є низка “каналів за замовчуванням”, які можуть викликати інтерес. Сюди входять канали, що охоплюють теми, такі як ШІ, книги, авто та гараж, міста та інфраструктура, комедія, кулінарія, здоров’я та фітнес, фільми, музика та інше. Інструмент не вимагає входу в систему, тому ні, вам не буде потрібно “створювати обліковий запис”, щоб спробувати веб‑UI. Він не покладається на API YouTube і, найважливіше, не показує рекламу YouTube. Щоб зберегти інтерфейс, схожий на кабельний, інструмент також позбувається звичайного “баласту” YouTube, включаючи коментарі, бічні панелі, пов’язані відео та усе те хороше.

Звичайно, Channel Surfer не збирається замінити спосіб, у який підписники дивляться YouTube щодня. Стандартний UI залишатиметься королем, особливо коли є конкретне відео на думці. Але для тих вечорів, коли у вас немає нічого запланованого, і ви не маєте конкретного відео в думці, Channel Surfer може бути ідеальним способом втекти від того, що YouTube хоче, щоб ви дивилися.

Channel Surfer не є єдиним у своєму прагненні імітувати лінійний перегляд: є інші незалежні проєкти, які намагаються відтворити телевізійний досвід перегляду YouTube. Наприклад, сайт YTCH транслює YouTube як “ефірні канали”, де відео автоматично програються і не паузяться при зміні каналу. Такий формат створює відчуття ефіру, де глядач може пропустити частину контенту, якщо перемкне канал. Інший проєкт під назвою Stillonair дозволяє створювати власні тематичні “мережі” каналів із контентом YouTube, де будь-хто може організувати 24/7 трансляцію за власним сценарієм.

Ідея “channel surfing” має довге технічне та культурне коріння. Концепція перемикання каналів або “zapping” давно використовується незалежними проєктами і навіть у саморобних аплетах, де ентузіасти створюють локальні емуляції телевізора (на Raspberry Pi, зі справжніми “сніжками” та плейлистами відео), щоб відтворити відчуття ретро‑ТБ. Channel Surfer таким чином входить у ширшу культуру DIY‑перегляду відео — не лише як веб-сайт, а й як концепція, яку підтримують ентузіасти по всьому світу.





Існують сервіси, що працюють із YouTube у форматі каналів і категорій, але зовсім для іншої мети. Наприклад, ChannelCrawler містить базу даних мільйонів YouTube-каналів із можливістю фільтрації за категоріями, країнами та кількістю підписників. Це інструмент не для перегляду, а для аналізу та маркетингу, проте він працює з ідеєю класифікації контенту по “каналах”, підкреслюючи практичну цінність подібних організацій контенту. Формат, у якому користувач не обирає конкретне відео, а лише налаштовує “канали” або стрічки контенту, також відповідає ширшому UX та психологічному контексту.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Дослідження показують, що надмірний вибір знижує задоволення та підвищує фрустрацію (термін choice overload або “параліч вибору”). Channel Surfer допомагає користувачу уникати цієї перевантаженості, пропонуючи більш лінійний і спрощений спосіб відкривати новий контент. Втім, наразі немає публічних подробиць про технічну архітектуру інструменту (сервери, стек технологій, фреймворки). Більшість доступних відомостей обмежується описом поведінки UI та можливістю імпорту підписок. Цей факт варто враховувати тим, хто цікавиться технічними деталями або планує подібні власні експерименти.

Джерело: Android Police