Японія успішно висадила на Місяць модуль SLIM, але його ресурс обмежений годинами – не працюють сонячні батареї

Японія стала п’ятою країною, що успішно висадилася на Місяць. Раніше це вдавалося США, Китаю, Індії та росії. Японський посадковий модуль SLIM успішно прилунився, але його місія, ймовірно, буде недовгою. Японське космічне агентство JAXA повідомляє, що у космічного апарата виникли проблеми із сонячною батареєю, і він не може виробляти електроенергію. У поточному стані акумулятора може вистачити лише на кілька годин роботи.

Зважаючи на те, як функціонують інші інструменти, очевидно, що SLIM здійснив м’яку посадку. Про це заявили у JAXA. Космічний апарат зміг зв’язатися із Землею та отримати команди, але працює від розрядженої батареї. Неясно, в чому саме полягає проблема із сонячною батареєю, крім того, що вона не працює.

Є ймовірність, що зараз панелі просто не повернуті до Сонця. Таким чином вони можуть почати заряджатися, коли зміниться положення Сонця. У JAXA кажуть, що потрібно більше часу, щоб зрозуміти, що сталося. Два невеликі місяцеходи LEV-1 і LEV-2, які супроводжували SLIM на Місяць, змогли успішно відокремитися від посадкового модуля, як і планувалося. Вони досі перебувають у робочому стані.

Зараз в JAXA зосереджені на тому, щоб максимально збільшити час роботи SLIM, що залишився, і отримати якомога більше даних після приземлення. SLIM – інтелектуальний посадковий модуль для дослідження Місяця. Його також називають «місячним снайпером» через технологію точної посадки, яка має доставити його в межах 100 метрів від цілі — кратера Шіолі. Агентство планує провести ще одну пресконференцію, щоби поділитися новими відомостями.

Джерело: Engadget