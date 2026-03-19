"12 разів на рік, починаючи з 2027-го": NASA хоче зробити посадки на Місяць регулярними

Будівництво місячної бази вимагатиме регулярних поїздок на поверхню Місяця, заявив Джаред Айзекман. Програма NASA з дослідження Місяця зазнає масштабного оновлення, і поверхня Місяця може стати досить активним місцем вже наступного року.





Джаред Айзекман нещодавно розкрив амбітний план здійснювати місії на Місяць один раз на місяць у 2027 році, повідомив адміністратор NASA під час нещодавнього інтерв’ю для SpaceFlight Now. Регулярні місії будуть спрямовані на будівництво дослідницької бази на поверхні Місяця, яка слугуватиме лабораторією для астронавтів, щоб розробляти способи життя поза орбітою Землі.

“Якщо ви будуєте місячну базу і збираєтесь там залишатися, вам знадобиться багато місій на Місяць і назад”, — сказав Айзекман під час інтерв’ю.

Місячні посадки Майбутні місії будуть частиною ініціативи NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), яка є важливим елементом програми Artemis агентства. В рамках контрактів на $2,6 мільярда різні компанії мають завдання розробити вантажі та здійснити посадки на поверхню Місяця до 2028 року.

“Я хочу, щоб посадкові апарати були на Місяці в районі Південного полюса щомісяця, починаючи з початку 2027 року. Там багато що потрібно побудувати”, — сказав Айзекман.

Він перерахував типи інфраструктури, необхідної для місячної бази, такі як навігаційне, комунікаційне та енергогенеруюче обладнання, включно з ядерною енергетикою та пропульсивними системами. І NASA потрібно почати вже зараз. Білий дім видав нещодавній виконавчий указ, який вимагає від NASA встановити “початкові елементи постійного місячного форпосту до 2030 року”. Мета місячної бази — розвинути довгострокову, стійку присутність астронавтів на поверхні Місяця для забезпечення досліджень глибокого космосу на більш далекі напрямки, такі як Марс.





У кінці лютого Айзекман оголосив про деякі суттєві зміни в поточній програмі Artemis NASA. Агентство тепер планує запустити додатковий політ у 2027 році, щоб спробувати стикування корабля Orion з комерційними посадковими апаратами на орбіті Землі перед використанням їх для висадки астронавтів на Місяць. NASA хоче спробувати висадку астронавтів на Місяць у 2028 році і, можливо, зробити це двічі того ж року для місій Artemis 4 і 5 відповідно. Прискорений темп польотів пов’язаний із підготовкою місячної поверхні до напливу відвідувачів, що пояснює необхідність щомісячних місій на Місяць. Чи буде це здійсненно — інше питання.

До цього часу чотири місії CLPS були запущені на Місяць, і три з них змогли здійснити посадку на поверхню Місяця протягом останніх двох років. Посадка на Місяць — завдання непросте, і приватні компанії повинні підвищити темпи виробництва посадкових апаратів, щоб відповідати оновленим планам Artemis NASA. Місія Artemis 2, перший пілотований політ корабля Orion та ракети SLS, наразі запланована на запуск у квітні.

З технічної точки зору, програма CLPS є ключовим механізмом переходу NASA до частішої доставки вантажів на поверхню Місяця, і вона розвивається вже кілька років із залученням комерційних операторів та широким спектром робіт — від наукових приладів до технологічних демонстрацій у районі південного полюса. Ці місії не лише збирають дані для майбутніх польотів із людьми, але й поступово формують ринок послуг із доступу на поверхню супутника Землі, що може мати стратегічне та наукове значення поза рамками безпосередньої участі NASA.

Водночас низка галузевих аналітиків та учасників комерційного космічного сектору підкреслює, що перехід до щомісячних посадок у 2027 році залишається значущим викликом: успішні посадки CLPS до цього часу були обмежені кількома прикладами, і для стабільної реалізації такого графіка необхідно не лише більше виробничих потужностей, а й довгострокове фінансування та узгоджена підтримка інфраструктури.

