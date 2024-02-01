Європейська космічна агенція ESA відправила металевий 3D-принтер від Airbus на МКС

Європейська космічна агенція ESA відправила на МКС перший металевий 3D-принтер, який буде використовуватися в космосі. Місія Cygnus NG-20, яка перевозить принтер вагою 180 кг, стартувала у вівторок і має прибути на МКС у четвер.

Астронавт Андреас Могенсен встановить принтер, який компанія Airbus розробила для Європейського космічного агентства. Після цього апарат буде контролюватися і відстежуватися з Землі.

3D-принтери на основі полімерів вже використовувалися на МКС в минулому, але 3D-друк металів на орбіті є складнішим завданням. Машина використовуватиме різновид нержавіючої сталі, яку часто застосовують для очищення води та медичних імплантатів, оскільки вона добре протистоїть корозії, передає Engadget.

Після того, як дріт з нержавіючої сталі проштовхується в зону друку, принтер розплавляє його за допомогою лазера, що у мільйон разів потужніший за звичайну лазерну указку. Потім принтер додає розплавлений метал до відбитка.

Температура плавлення металу становить близько 1400°C, і принтер працює в повністю герметичній коробці. Перш ніж принтер почне працювати, йому потрібно випустити кисень і замінити атмосферу азотом. Інакше розплавлений метал окислиться.

Враховуючи вищі температури, ніж у пластиковому 3D-принтері (який нагрівається до 200°C), необхідно забезпечити безпеку екіпажу і самої станції, позаяк можливості технічного обслуговування також дуже обмежені. У разі успіху, міцність, провідність і жорсткість металу піднімуть потенціал космічного 3D-друку на нові висоти. — технічний офіцер ESA Роб Постема.

Заплановано провести чотири тестові друки. Принтер відтворить еталонні відбитки, які були створені на Землі. Дві версії будуть порівняні, щоб допомогти вченим зрозуміти, як відрізняється якість і продуктивність друку в космосі. Попри те, що кожен відбиток важитиме менш як 250 г і буде меншим за банку газованої води, принтер витрачатиме від двох до чотирьох тижнів на створення кожного з них. Принтер працюватиме не більше чотирьох годин на день, оскільки його вентилятори та двигун досить гучні, а на МКС діють норми щодо шуму.

Якщо експеримент пройде успішно, він прокладе шлях для астронавтів і космічних агентств, щоб друкувати необхідні інструменти або деталі без необхідності відправляти їх на місії з поповненням запасів. Металевий 3D-друк також може допомогти у будівництві місячної бази з використанням перероблених матеріалів або перетвореного реголіту (місячного ґрунту та породи). Це може стати в пригоді й для місій на Марс.