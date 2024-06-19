Євросоюз хоче сканувати усі повідомлення в інтернеті, навіть зашифровані — закон розглянуть 20 червня

Євросоюз наближається до ухвалення нових правил, які передбачають масове сканування цифрових повідомлень, у тому числі зашифрованих. У четвер уряди ЄС ухвалять спільну позицію щодо запропонованого проєкту закону, спрямованого на виявлення контенту з сексуальним насильством над дітьми. Голосування визначить, чи матиме пропозиція достатню підтримку для просування вперед у законотворчому процесі ЄС.

Закон запровадить систему «модерації завантажень», яка сканує всі ваші цифрові повідомлення, включаючи зображення, відео та посилання, якими ви ділитеся. Онлайн-сервіси запитуватимуть, чи дозволяє користувач сканування повідомлень. Якщо ні, він не зможете ділитися зображеннями чи посиланнями.

Закон досить дивно ставиться до шифрування. З одного боку, в ньому підкреслюється, що наскрізне шифрування є необхідним засобом захисту фундаментальних прав, але потім йдеться про те, що служби обміну зашифрованими повідомленнями можуть ненавмисно стати безпечними зонами для поширення забороненого контенту.

Пропоноване рішення полягає в тому, щоб зробити повідомлення відкритими для сканування, але без шкоди для конфіденційності. Це передбачає, що нова система модерації може досягти цього шляхом сканування вмісту повідомлень перед тим, як месенджери чи інші програми зашифрують їх.

Президентка Signal Мередіт Віттакер каже, що програма припинить роботу в Євросоюзі, якщо пропозиція стане законом, оскільки пропозиція «фундаментально підриває шифрування», незалежно від того, сканується повідомлення перед шифруванням чи після.

«Ми можемо назвати це бекдором, парадним входом або модерацією завантажень. Але як би ми це не називали, кожен із цих підходів створює вразливість, якою можуть скористатися хакери та ворожі держави, усуваючи захист непорушної математики та ставлячи на її місце критичну вразливість».

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Кілька організацій, зокрема Electronic Frontier Foundation, Center for Democracy & Technology та Mozilla підписали спільну заяву, в якій закликають ЄС нововведення. Прихильники конфіденційності не єдині, хто б’є тривогу щодо цієї пропозиції. Десятки парламентарів написали до Ради ЄС з застереженнями щодо пропозиції.

Якщо пропозиція отримає схвалення, розпочнуться переговори між парламентом, Радою та Комісією ЄС для формування остаточного тексту закону. Але навіть маючи підтримку з боку урядів Євросоюзу, прихильники контролю над чатами все одно матимуть проблеми з його просуванням. Минулого року опитування, проведене групою European Digital Rights (EDRi), показало, що 66% молодих людей у ​​ЄС не згодні з політикою, яка дозволяє інтернет-провайдерам сканувати їхні повідомлення.

Джерело: The Verge

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