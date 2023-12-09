Євросоюз погодив правила регулювання ШІ з дозволом на розпізнавання облич та штрафами від €7,5 млн – бізнес та правозахисники не у захваті

Євросоюз погодив основні правила, які регулюють використання штучного інтелекту, зокрема щодо використання ШІ урядами для біометричного стеження, та напрацював принципи регулювання систем ШІ, таких як ChatGPT.

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Завдяки цій угоді ЄС рухається до того, щоб стати першою великою світовою політичною спільнотою, яка прийме закони, що регулюють ШІ. П’ятнична угода між країнами ЄС та членами Європарламенту була досягнута після 15 годин переговорів, які статися після майже 24-годинних дебатів напередодні. Сторони збираються узгодити деталі майбутнього закону найближчими днями.

Угода вимагає, щоб базові моделі, такі як ChatGPT і системи штучного інтелекту загального призначення (GPAI), дотримувалися зобов’язань щодо прозорості, перш ніж вийти на ринок. Потрібна наявність відповідної технічної документації, дотримання законодавства ЄС про авторське право та детальна звітність про вміст, який використовується для навчання.

Базові моделі з системним ризиком повинні будуть проводити оцінку моделі, оцінювати та пом’якшувати системні ризики, проводити конкурентне тестування, звітувати Європейській комісії про серйозні інциденти, забезпечувати кібербезпеку та звітувати про власну енергоефективність.

Уряди можуть використовувати біометричне спостереження в режимі реального часу в громадських місцях лише у випадках щодо жертв певних злочинів, запобігання справжнім, наявним або передбачуваним загрозам, таким як терористичні атаки, а також під час розшуку людей, підозрюваних у найсерйозніших злочинах.

Угода забороняє когнітивні поведінкові маніпуляції, нецілеспрямоване видалення зображень обличчя з інтернету чи записів із камер відеоспостереження, системи соціального оцінювання та біометричної категоризації для визначення політичних, релігійних, філософських переконань, сексуальної орієнтації та раси.

Споживачі матимуть право подавати скарги та отримувати змістовні пояснення, а штрафи за порушення коливатимуться від €7,5 млн або 1,5% обороту до €35 млн або 7% світового обороту компанії.

Бізнес-група DigitalEurope розкритикувала ці правила як ще один тягар для компаній на додаток до інших останніх законів.

«У нас є угода, але якою ціною? Ми повністю підтримуємо підхід, заснований на оцінці ризику, який базується на використанні штучного інтелекту, а не на самій технології, але спроба в останню хвилину регулювати основні моделі перевернула це з ніг на голову», — генеральний директор Сесілія Бонефельд-Даль.

Група захисту прав конфіденційності European Digital Rights була настільки ж критичною.

«Важко бути у захваті від закону, який вперше в ЄС вжив заходів для легалізації публічного розпізнавання облич у прямому ефірі в усьому блоці», — сказала старший радник з питань політики Елла Якубовська.

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Очікується, що законодавство набуде чинності на початку наступного року після того, як сторони його офіційно ратифікують, і почне діяти через два роки. Закон ЄС суттєво відрізнятиметься від порівняно легкого підходу Сполучених Штатів та тимчасових правил Китаю.

Джерело: Reuters