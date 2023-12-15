Не пройшло і трьох років: Mozilla додала 450+ нових розширень в браузер Firefox для Android

Останні три роки в користувачів був обмежений вибір після оновлення застосунку у 2020-му.

Водночас понад 450 розширень знову доступні для завантаження без необхідності возитися з налаштуваннями, орієнтованими на розробників.

Їх можна знайти в розділі Android у магазині додатків Mozilla.

Ці розширення дозволяють користувачам налаштовувати мобільний відповідно до своїх потреб — увімкнення інструментів захисту конфіденційності, блокувальників реклами, інструментів підвищення продуктивності чи інших функцій, які пропонують новий досвід, як-от потокове відтворення музики, або ті, які дозволяють користувачам персоналізувати інтерфейс.

За даними StatCounter станом на листопад 2023 року Firefox займав лише 0,5% ринку на мобільних пристроях. Для порівняння, Chrome займає 64,23% частки; Safari, браузер Samsung, Opera та інші також випереджають Firefox у гонці мобільних браузерів.

Водночас, у програми є невелика, але віддана аудиторія послідовників, включно з тими, хто шукає альтернативні варіанти від інших гігантів великих технологій. Однією з ключових переваг цього продукту є автоматичне блокування трекера, що подобається користувачам, які піклуються про свою конфіденційність. Згідно з даними Google Play Store, Firefox для Android на сьогодні перевищив 100 мільйонів завантажень.