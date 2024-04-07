За 10 років The Elder Scrolls Online заробила $2 млрд — гра святкує ювілей

Онлайн-гра у всесвіті The Elder Scrolls (Morrowind, Oblivion, Skyrim) відсвяткувала десятиріччя на цьому тижні. За 10 років компанія Zenimax зібрала на ній $2 млрд. Поряд з базовим варіантом The Elder Scrolls Online з фіксованою вартістю існує передплата, яка надає додаткові можливості, також можна придбати окремі глави та інші додатковий контент. При цьому гра не засмучує нав’язливими мікротранзакціями, також в ній не працює принцип «плати, щоб перемогти». Станом на початок квітня 2024 року у ESO 23,7 млн користувачів.

В інтерв’ю GamesRadar+ директор студії Метт Фірор каже, що цифра у $2 млрд була оприлюднена «здебільшого, щоб пролити світло на гру». На думку Фірора, ESO не часто називають однією з найбільш успішних MMORPG, але вона є саме такою. За його словами, навіть зв’язок ESO з Skyrim рідко привертає до неї увагу, як подібне відбувається, скажімо, з World of Warcraft.

«Я думаю, що [цифра] лише демонструє відданість гравців грі, а також нас у Zenimax Online. Це надзвичайно успішно, і ми любимо працювати над цим», — каже Фірор.

The Elder Scrolls Online святкує свій ювілей новою главою «Золота дорога» та різноманітними акціями та бонусами у грі. Це чи не найбільше щорічне оновлення ESO, яке містить приблизно 30 годин нового сюжетного контенту, присвяченого подіям нового дейдричного принца Ітелії, персонажа, якого раніше не бачили у франшизі Elder Scrolls.

З погляду ігрового процесу, Gold Road пропонує нові публічні підземелля, квести, світові події, світових босів, нові унікальні предмети колекціонування та багато іншого. Однак найбільшою справжньою зміною в ігровому процесі, безсумнівно, є нова система скрайбінгу (створення навичок). У гру додали гримуари, новий тип навичок, які ви можете отримати через лінію квестів розділу, щоб використовувати разом із наявними навичками. Вміння з гримуарів можна налаштувати для створення кількох варіантів додаткових здібностей.

Маючи на увазі, що The Elder Scrolls 6 від Bethesda шанувальники побачать не скоро, щорічно оновлювана Elder Scrolls Online може стати непоганим варіантом для тих, хто скучив за цим всесвітом.

Автор цієї новини провів у грі багато годин і може сказати, що соло-квестів у ній більше, ніж у кількох звичайних RPG разом узятих і їх стає більше щороку, постійно з’являються нові території та ігрові механіки, також у ній багато інформації про лор всесвіту «Сувоїв».