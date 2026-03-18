Тодд Говард про The Elder Scrolls 6: "Уявіть, що ми її не анонсували — її не існує"

Тодд Говард про The Elder Scrolls VI: "Уявіть, що ми її не анонсували — її не існує / Bethesda

Голова Bethesda Game Studios Тодд Говард поділився новими деталями про The Elder Scrolls VI у великому інтерв’ю IGN — і хоча студія досі уникає конкретики, цього разу з’явилися перші змістовні сигнали про стан розробки.





За словами Говарда, команда значно краще впоралася з технічним фундаментом гри, ніж під час створення Starfield.

“Ми впоралися з технологіями краще, ніж будь-коли”, — зазначив він, пояснюючи, що досвід зі зміною рушія під час розробки Starfield допоміг уникнути тих самих проблем у TES VI.

Він уточнив, що раніше перехід на нову версію рушія фактично “вибивав ґрунт з-під ніг” команди, змушуючи чекати, поки технології наздоженуть виробництво контенту. Тепер цей процес вдалося краще синхронізувати.

У розмові з IGN Говард пояснив, що рішення анонсувати TES VI разом із Starfield і Fallout 76 було радше вимушеним. Тоді компанія експериментувала: одна гра — нова IP, інша — мультиплеєрний проєкт, тож фанатам потрібно було дати сигнал, що класичні одиночні RPG нікуди не зникли.





“Коли ви робите щось нове, всі питають: “А де The Elder Scrolls VI? А де синглплеєр?” Ми зробили це так, але це не мій улюблений підхід”, — сказав Говард.

І додав із іронією:

“Просто уявіть, що ми її не анонсували. Вона не існує. Ніхто нічого не чув”.

За словами керівника студії, з того часу його ставлення до ранніх анонсів змінилося — тепер він значно обережніший. Ідеальна модель для нього — мінімізувати час між першим показом і релізом гри.

“Мені більше подобається стискати цей момент — від того, як ви вперше чуєте про гру, до того, як можете в неї зіграти. Якби було можливо, ці моменти взагалі збігалися б”, — пояснив він.

Втім, у Bethesda Softworks визнають, що баланс знайти непросто — фанати хочуть новин про майбутні проєкти, але бізнесові фактори іноді змушують розкривати карти раніше, ніж хотілося б.

Схожі сумніви Говард озвучував і раніше — він не раз замислювався, чи варто було показувати TES VI настільки рано. Для порівняння, Fallout 4 анонсували лише за п’ять місяців до релізу, а The Elder Scrolls V: Skyrim — менш ніж за рік.

Bethesda все ще не готова повноцінно говорити про гру — і Говард традиційно віджартовується:

“Я ніколи про неї не чув”, — сказав він у відповідь на запитання про поточний стан TES VI.

Водночас із інтерв’ю стає зрозуміло — розробка триває активно, і значна частина студії вже зосереджена саме на The Elder Scrolls VI.

Окрім TES VI, Говард торкнувся і ширшого майбутнього Bethesda:

Сtarfield продовжать підтримувати оновленнями, але без “революційного перезапуску”

Студія стала обережнішою з термінами і більше не хоче робити ранні анонси

Нові ігри Bethesda намагатимуться швидше проходити шлях від показу до релізу

Фактично, TES VI уже стала для студії прикладом того, як не варто комунікувати великі проєкти.

The Elder Scrolls VI анонсували ще у 2018 році — і відтоді Bethesda майже не розкривала деталей. Повноцінна розробка стартувала лише після релізу Starfield у 2023-му.

Говард неодноразово визнавав, що студія поквапилася з анонсом, а сама гра все ще “далеко” від релізу.





Водночас TES VI має стати поверненням до класичної формули Bethesda після експериментів із Fallout 76 та Starfield — великих одиночних RPG з відкритим світом.

У нових коментарях Тодда відчувається обережний оптимізм: технічно проєкт рухається впевненіше, ніж попередні ігри студії — але чекати на нього доведеться ще довго.

Джерело: IGN