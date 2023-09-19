Новини Ігри 19.09.2023 о 08:54

The Elder Scrolls VI вийде не раніше 2026 року на ПК та Xbox, свідчать документи Microsoft з суду

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Юрій Орос

Автор новин

Ще одну деталь розкрив суд між Microsoft та FTC (Федеральна торгова комісія). Вона стосується орієнтовної дати релізу та платформ, на яких вийде The Elder Scrolls VI. Раніше судова система США надала доступ до листування топменеджерів Microsoft.

Інтерес викликає дорожня карта Microsoft 2018 року, де вказано графік виходу та деякі подробиці майбутніх ігор на платформах Xbox та Windows, передає The Verge. Довіри додає точна інформація щодо двох інших ігор Bethesda Softworks, які вийшли нещодавно. Redfall та Starfield згідно з планами мали вийти у першій половині 2023-го. Майже так і сталося, Starfield стартував 1 вересня, а Redfall ще навесні.

The Elder Scrolls VI вийде не раніше 2026 року на ПК та Xbox, свідчать документи Microsoft з суду

Про точну дати анонсу в The Elder Scrolls VI у 2018-му ще не знали, проте це має відбутися не раніше 2026 року на Xbox та ПК. Схоже консоль Sony PlayStation 5 все рідше фігуруватиме в іграх Bethesda після того, як студію придбала Microsoft.

«Microsoft купила Bethesda, щоб Starfield не став ексклюзивом PlayStation» — Філ Спенсер

The Elder Scrolls VI анонсували ще у 2018 році коротким трейлером. Відтоді інформації про гру дуже мало.

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