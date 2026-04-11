GTA 6 ще не вийшла, але TES VI чекають довше

Геймери роками чекають новин про Fallout 5, геймплей Grand Theft Auto VI і бодай щось більше, ніж красиві гори у The Elder Scrolls VI. Але реальність поки що розчаровує. І найбільше страждають саме фанати серії TES. Попередня частина The Elder Scrolls V: Skyrim вийшла ще у 2011 році, а про TES VI показали лише короткий тизер у 2018 році. І з того часу — майже повна тиша.





Шанувальники всесвіту сувоїв (як і інших ігрових довгобудів) не стримують сарказму через таку тривалу затримку. Фанати, які з нетерпінням чекали запуску GTA VI, нарешті починають усвідомлювати, що, можливо, вони не такі вже й нещасні. У порівнянні з тими, хто чекає на вихід TES 6.

Тизер The Elder Scrolls VI або “анонс нічого”

Один користувач Reddit поділився несподіваним одкровенням на r/GTA6. Поряд зі скріншотом першого та єдиного тизер-трейлера The Elder Scrolls VI від 2018 року, він написав:

“Ми можемо бути вдячні”.





Вся сіль у підписі до скріншоту:

“Якщо ви коли-небудь почуватиметеся дурнем через те, що GTA 6 так довго не виходить, просто пам’ятайте, що Bethesda завантажила тизер Elder Scrolls майже 8 років тому, а потім більше ніколи про це не говорила”.

Іншими словами, якщо вам здається, GTA 6 розробляють занадто довго, варто згадати про біль очікування фанатів TES.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Гравці підхопили тему. Один із коментарів звучить так:

“Ми знаємо ДУЖЕ багато про GTA 6. Про TES 6 — тільки те, що вона існує і що там буде більше дерев, ніж у The Elder Scrolls V: Skyrim”.

Інший користувач додає:

“Тодд ніби навіть дратується, коли його питають про гру. Навіщо було показувати тизер, якщо ви не готові?”

На момент зараз Rockstar Games вже випустила два трейлери GTA 6 — у грудні 2023 року та травні 2025 року. Так, третій трейлер затримується, але фанати принаймні бачать прогрес. У випадку TES VI ситуація інша: один короткий ролик і роки мовчання. І тепер навіть фанати GTA 6 починають розуміти — їм ще пощастило.

Нагадаємо хронологію виходу ігор серії TES. Перша частина The Elder Scrolls: Arena вийшла у 1994 році, а вже за 2 роки з’явилася The Elder Scrolls II: Daggerfall. До наступної частини The Elder Scrolls III: Morrowind довелося чекати вже 6 років (2002). Потім у 2006-му вийшла The Elder Scrolls IV: Oblivion, а через 5 років (11.11.2011) — The Elder Scrolls V: Skyrim. І ось вже майже 15 років фанати очікують на продовження, перебиваючись багатокористувацькою версією The Elder Scrolls Online, яка вийшла у 2014 році.

15 років очікування TES 6: що сталося за цей час

Фанати навіть склали список, щоб показати масштаб паузи між The Elder Scrolls V: Skyrim і TES VI. За цей час вийшли:

14 частин Call of Duty

13 ігор FromSoftware (Bloodborne, Elden Ring, Dark Souls II, Dark Souls III)

2 гри The Last of Us та кілька сезонів серіалу

12 поколінь iPhone

16 версій та великих збірок Windows

12 версій Android

3 покоління консолей Nintendo

17 серіалів MCU

14 серіалів “Зоряних війн”

6 сезонів “Краще подзвоніть Солу” (весь серіал)

5 альбомів Eminem

Політ людей до Місяця

І це далеко не весь перелік досягнень інших компаній, поки Bethesda створює наступну частину у своєму популярному ігровому всесвіті. Масштаб очікування виглядає майже абсурдно.

Коли вийде The Elder Scrolls VI

Схоже, сама Bethesda уже шкодує, що анонсувала гру надто рано. Попри великий інтерес аудиторії, компанія не може назвати навіть приблизну дату виходу The Elder Scrolls VI. Керівник Bethesda Тодд Говард уникає конкретики. Це ще раз підтверджує: гру анонсували занадто рано.

Попри культовий статус Skyrim, фанати давно хочуть рухатися далі. Моди підтримують гру “живою”, але 15 років — це вже межа терпіння. І якщо темпи не зміняться, TES VI може вийти лише ближче до 20-річного ювілею попередньої частини. За неофіційними оцінками, реліз може відбутися не раніше 2030 року. З огляду на масштаби серії та очікування після Skyrim, розробникам доведеться серйозно постаратися.





З огляду на підходи та темпи розробки Bethesda, малоймовірно, що ми взагалі зможемо побачити The Elder Scrolls VII за нашого життя.

Джерело: screenrant 1, 2