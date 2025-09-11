Новини IT-бізнес 11.09.2025 comment views icon

За прикладом Mono: Viber запускає новий український маркетплейс, просто в месенджері

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

За прикладом Mono: Viber запускає новий український маркетплейс, просто в месенджері
Viber / Depositphotos

Rakuten Viber запускає свій власний маркетплейс прямо в застосунку, що нагадує стратегію monobank.

У месенджері з’явиться нова вкладка “Маркетплейс”, де користувачі зможуть знаходити локальні бізнеси: салони краси, ресторани, медичні послуги і магазини. А також писати їм прямо в чаті, без дзвінків та обміну номерами.

“Маркетплейс” з’явиться на місці колишньої вкладки “Корисне” в мобільному застосунку. Шукати компанії можна буде за назвою, категорією або переглядати рекомендовані пропозиції. У профілях бізнесів будуть каталоги товарів і послуг, а ще матимуть змогу написати напряму, не розкриваючи свій номер телефону. Якщо дати доступ до геолокації — Viber показуватиме найближчі бізнеси й автоматично оновлюватиме список, коли ви кудись поїдете.

Сервіс розгортатимуть поступово протягом кількох тижнів. Бізнеси зможуть підключатися через безплатні профілі. Viber також обіцяє додавати функції для кращої взаємодії бізнесів із клієнтами.

Зазначимо, monobank майже рік тому запустив бету свого маркетплейсу, а нещодавно розпочав офіційну роботу під новою назвою mоnомаркет. Сервіс доступний в окремому розділі застосунку банку. Проте дуже швидко стався скандал: реселери заявили, що Samsung, Asus і Xiaomi тиснули через знижки “-10% на все” та вимагали прибрати їхні товари з платформи. Отже, тепер Viber другим після monobank “підхопив” бізнес-ідею. Цікаво, яка платформа стане наступною?

Джерело: пресреліз Viber

