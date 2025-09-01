"Samsung, Asus, Xiaomi, тримаєте клієнтів за дурнів?": Гороховський заявив про тиск на реселерів через "10% знижки на все" у monoмаркет

Керівник monobank Олег Гороховський та інтерфейс monoмаркет / Instagram

Маркетплейс від monobank нарешті вийшов з бети з гучним анонсом про “200 млн на знижки”, однак таке промо прийшлось до вподоби не всім компаніям.

Згідно з дописом засновника monobank Олега Гороховського, окремі бренди вимагають від реселерів прибрати товари з онлайн-вітрини маркетплейсу:

“Шановні партнери, сьогодні розпочалася промо-кампанія в Market by Mono, яка направлена на надання клієнтам 10% знижки при купівлі ноутбука ASUS. Це є грубим порушенням правил компанії та призводить до демпінгу на ринку. У зв’язку з цим наполегливо просимо всіх партнерів, які беруть участь у зазначеній промо-кампанії, невідкладно прибрати ноутбуки ASUS з пропозицій”, — йдеться у листі, яке нібито надіслала одному з продавців компанія ASUS.

У випадку відмови компанія погрожує “відмовити у компенсації за поточними акціями”, а також “переглянути можливість надання маркетингової підтримки в майбутніх промо-кампаніях”.

Гороховський додав, що подібних листів продавці отримують багато — з такими ж вимогами нібито прийшли Samsung і Xiaomi. Банк тим часом вже підготував звернення до АМКУ.

“Вендори в паніці прибирають товар із вітрини. Вони не хочуть, щоб ви купували дешевше та вони менше заробляли в інших каналах. Ось така в українському е-соm конкуренція. Борються не за клієнтський досвід і за кращі умови, а з тими, хто пропонує клієнтам умови кращі, ніж у середньому по лікарні. По всіх, хто намагається регулювати таким чином ціни на ринку та блокує доступ клієнтів до вигідних цін, готуємо звернення до АМКУ. Samsung, Asus, Xiaomi, тримаєте клієнтів за дурнів?”.

Нагадаємо, що маркетплейс monobank запустився в беті торік у жовтні, а днями розпочав офіційну роботу під новою назвою mоnомаркет, до чого й присвятили акцію з великими знижками.

“Наш monoмаркет вийшов з бета-тестування і з цього приводу ми починаємо великий шабаш. Даємо 10% знижки на все-все, що бачите у monoмаркеті. Хтось дає -90% (але лише на дроти), хтось обіцяє -70% знижку (але лише якщо зробите сальто) і т.д. Ми ж робимо по-нашому — у кошику мономаркету вас завжди чекатиме знижка 10% на все, що забажаєте. А щоб було веселіше, це не просто знижка — вам треба торгуватися з котом-бабцею. У знижок є бюджет — 200 мільйонів гривень”, — анонсував Гороховський в попередньому дописі.

З цікавого, на момент публікації новини пропозицій Samsung і Xiaomi в мономаркеті майже немає, тоді як товари бренду ASUS все ще доступні для торгу і з -10% знижкою.

Новина буде доповнена найближчим часом коментарем від Samsung.