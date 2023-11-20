Новини Наука та космос 20.11.2023 о 16:58 comment views icon

Загадковий тонкий шар біля ядра Землі утворила вода, що повільно «‎просочується» з поверхні планети

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Рідина «‎стікає» вниз по тектонічних плитах, долаючи відстань у 2900 кілометрів, перш ніж досягає ядра.

І хоча цей процес повільний, за мільярди років він вже сформував нову оболонку — розташовану між розплавленим металом зовнішнього ядра та зовнішньою мантією Землі.

В дослідженні, опублікованому вченими Університету штату Арізона у журналі Nature Geoscience, зазначається, що вода, сягаючи серця планети, запускає хімічну реакцію та утворює новий шар товщиною «кілька сотень кілометрів» (він вважається «‎тонким» у порівнянні з іншими внутрішніми шарами), який сейсмологи виявили ще кілька десятиліть тому.

«‎Коли вода досягає межі ядра та мантії, вона реагує з кремнієм, утворюючи кремнозем. Нове відкриття, поряд з попередніми спостереженнями утворення алмазів із води, яка реагує з вуглецем у рідині заліза під екстремальним тиском, вказує на набагато динамічнішу взаємодію ядра та мантії, що свідчить про значний обмін матеріалами», — написав співавтор дослідження Ден Шім.

Це відкриття не тільки покращує наше розуміння внутрішніх процесів Землі, але й свідчить про ширший глобальний колообіг води, ніж вважалося раніше.

Ядро Землі, ймовірно, зупинилось ще у 2009 році та незабаром почне обертатись у зворотному напрямку, — дослідження

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