Запальні пісні з колонок Sonos спалюють роз’єми USB-C

Деякі колонки Sonos нагріваються настільки, що порт USB-C плавиться / Reddit

Власники акустики Sonos — зокрема портативної Bluetooth-колонки Sonos Roam — зіткнулися з неприємною проблемою. Такі пристрої можуть перегріватися до такої міри, що в них навіть деформуються корпуси й плавляться порти USB-C. Компанія визнала цю проблему.

Спочатку скарги на плавлення роз’ємів почали з’являтися на Reddit. Згодом Sonos підтвердила, що «невелика кількість» користувачів повідомили про такі випадки. Проте офіційного відкликання продукції поки немає. І хоча в Sonos називають проблему рідкісною, на сабредіті компанії з’являється дедалі більше фото й скарг від власників моделі Roam. І виглядає це справді тривожно.

Один із користувачів Reddit розповів, що його колонка Roam почала нагріватись і плавитись, хоча вона місяцями не використовувалась. Він вчасно помітив запах гару і встиг від’єднати пристрій від живлення, чим, імовірно, запобіг пожежі. Цікаво, що колонка була підключена до комплектного кабелю та адаптера живлення від Apple — начебто нічого нестандартного.

Схожі випадки виявили ще кілька користувачів. На щастя, ніхто не постраждав, але виглядає це як серйозний дефект, який не можна ігнорувати.

Це не перший удар по репутації Sonos за останній час. Раніше компанія стикнулася з кризою через оновлення фірмового застосунку, що навіть затримало вихід нових продуктів. Тодішній CEO Патрік Спенс залишив посаду, а новий керівник Том Конрад (раніше працював у Pandora) отримав компанію з уже існуючими проблемами.

Чи вдасться Sonos повернути довіру користувачів — покаже час. Але поки офіційної програми обміну чи відкликання немає, якщо ви маєте Sonos Roam, краще вимкніть її з розетки, навіть якщо пристрій справно працює.

Джерело: gizmodo, bloomberg