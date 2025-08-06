Новини Пристрої 06.08.2025 comment views icon

Запальні пісні з колонок Sonos спалюють роз’єми USB-C

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Вадим Карпусь

Автор новин

Запальні пісні з колонок Sonos спалюють роз’єми USB-C
Деякі колонки Sonos нагріваються настільки, що порт USB-C плавиться / Reddit

Власники акустики Sonos — зокрема портативної Bluetooth-колонки Sonos Roam — зіткнулися з неприємною проблемою. Такі пристрої можуть перегріватися до такої міри, що в них навіть деформуються корпуси й плавляться порти USB-C. Компанія визнала цю проблему.

Спочатку скарги на плавлення роз’ємів почали з’являтися на Reddit. Згодом Sonos підтвердила, що «невелика кількість» користувачів повідомили про такі випадки. Проте офіційного відкликання продукції поки немає. І хоча в Sonos називають проблему рідкісною, на сабредіті компанії з’являється дедалі більше фото й скарг від власників моделі Roam. І виглядає це справді тривожно.

Запальні пісні з колонок Sonos спалюють роз’єми USB-C
Деякі динаміки Sonos нагріваються настільки, що порт USB-C плавиться / Reddit

Один із користувачів Reddit розповів, що його колонка Roam почала нагріватись і плавитись, хоча вона місяцями не використовувалась. Він вчасно помітив запах гару і встиг від’єднати пристрій від живлення, чим, імовірно, запобіг пожежі. Цікаво, що колонка була підключена до комплектного кабелю та адаптера живлення від Apple — начебто нічого нестандартного.

Схожі випадки виявили ще кілька користувачів. На щастя, ніхто не постраждав, але виглядає це як серйозний дефект, який не можна ігнорувати.

Запальні пісні з колонок Sonos спалюють роз’єми USB-C
Деякі колонки Sonos нагріваються настільки, що порт USB-C плавиться / Reddit

Це не перший удар по репутації Sonos за останній час. Раніше компанія стикнулася з кризою через оновлення фірмового застосунку, що навіть затримало вихід нових продуктів. Тодішній CEO Патрік Спенс залишив посаду, а новий керівник Том Конрад (раніше працював у Pandora) отримав компанію з уже існуючими проблемами.

Чи вдасться Sonos повернути довіру користувачів — покаже час. Але поки офіційної програми обміну чи відкликання немає, якщо ви маєте Sonos Roam, краще вимкніть її з розетки, навіть якщо пристрій справно працює.

Джерело: gizmodo, bloomberg

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