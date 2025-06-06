Засновник DeviantArt представляє монітор для демонстрації цифрового мистецтва за $22000

Проєкт Layer – екран від творця DeviantArt, спеціально розроблений для демонстрації цифрового мистецтва у найкращій можливій якості.

Анджело Сотіра заснував онлайн-платформу цифрового мистецтва DeviantArt ще підлітком, вона перетворилася на спільноту мільйонів художників у 2000-х роках. Двадцять п’ять років потому Сотіра хоче знову змінити цифрове мистецтво, зосереджуючись на способі його відтворення. У інтерв’ю TechCrunch він розповів:

«Полотно має працювати та поводитися у вашому житті зовсім інакше, ніж інші типи дисплеїв. Воно має гармонійно вписуватися в оточення … Він коштує $22 000, тож це багато говорить про те, для кого він призначений. Ми не шкодували коштів та зусиль. Ми не пішли на жодні компроміси, створюючи те, що, на нашу думку, є найкращим способом демонстрації цифрового мистецтва на стіні», — каже Анджело Сотіра

З промислових витворів найближчим орієнтиром для ймовірного споживача такого може стати телевізор Samsung Frame — він має вигляд картини на стіні. Але Layer підіймати технологічну планку та не є простим демонстратором фотографій, хоч і якісних.

Для відтворення творів мистецтва може знадобитися багато обчислювальної потужності. Саме тому Layer такий дорогий — через технології для відтворення мистецтва майбутнього.

«Ви маєте справу з понад 35-річною історією надзвичайних художників, які розробляють мистецтво на основі коду, і, по суті, пікселі на дисплеї керуються написаним кодом, який працює в режимі реального часу на цьому графічному процесорі, здійснюючи рендеринг у повній роздільній здатності. Він фактично контролює кожен піксель та не використовує жодних алгоритмів стиснення».

Сотіра добре усвідомлює, що він не перший, хто намагається створити кращий спосіб демонстрації цифрового мистецтва — у DeviantArt йому постійно пропонували такі продукти, як Layer. Але завдяки цьому він знає, чого бракувало таким пристроям.

«Один з головних принципів полягає в тому, що ви можете увімкнути його у спокої, і він повинен знати, як послідовно відтворювати зображення. … Він буде висіти на вашій стіні п’ять років, тому має справді добре відповідати вашому життю».

Layer здається дуже дорогим та нішевим, але стартап приховано залучив $5,7 млн доларів фінансування від інвесторів. Амбіції компанії виходять за межі продажу обладнання для демонстрації творів мистецтва. Власники Layer отримають доступ за підпискою до колекції творів цифрових художників, яким виплачуються роялті залежно від часу, протягом якого їхні роботи виставлені у цій незвичайній галереї.

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1100 x 1100 x 127 мм

Ультрароздільна здатність, справжній чорний, колір P3, графічний процесор

Кріплення на стіну та стелю

Датчики освітлення, навколишнього середовища, Bluetooth

Без мікрофона. Без камери. Без динаміка. Тільки мистецтво.

На сайті проєкту та у дописі TechCrunch не вдалося знайти жодних технічних деталей, крім наведених вище. Тож не варто сваритися щодо них в коментарях.