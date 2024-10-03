Переможець конкурсу зі згенерованою ШІ картиною тепер жаліється, що «люди крадуть його роботу»

Серце розривається на шматки.

У 2022 році Джейсон М. Аллен здобув перемогу на щорічному конкурсі цифрового мистецтва на Державній виставці Колорадо (США). Він створив свою роботу «Théâtre d’Opéra Spatial» за допомогою ШІ-інструменту Midjourney. Тоді Аллен не просив вибачення за використання ШІ та заявляв про перемогу технологій над людьми у мистецтві.

«Мистецтво померло. Усе скінчено. ШІ переміг. Люди програли», — сказав він.

Від кінця 2022 року Аллен намагається зареєструвати авторське право на своє зображення. Однак це виявилося складним завданням, оскільки судді постановили, що мистецтво, створене за допомогою генеративного ШІ, не можна захистити авторським правом через відсутність людського авторства.

Минулого тижня Аллен подав апеляцію до федерального суду Колорадо. Він аргументує свою позицію тим, що не отримує достатнього прибутку від своєї роботи через зниження її цінності на ринку. Аллен також заявляє про численні випадки крадіжки його твору без компенсації чи зазначення авторства.

Аллен стверджує, що його творчий внесок полягав у введенні серії запитів (промптів) для створення зображення, корегуванні сцени та визначенні тону картини. На його думку, ці дії можна порівняти з творчими зусиллями інших митців і вони заслуговують на захист авторським правом.

Ситуація з Алленом привернула увагу до проблем авторського права в еру ШІ. Багато митців критикують використання їхніх робіт для навчання ШІ-моделей без згоди. У 2023 році група художників подала колективний позов проти компаній, які розробляють ШІ для генерації зображень.

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Правники Аллена наголошують на необхідності адаптації законодавства для захисту прав тих, хто використовує ШІ для творчого самовираження. Водночас постає питання про захист прав митців, чиї роботи використовують для навчання ШІ-моделей.

Джерело: Techspot, CPR