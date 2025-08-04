Засновник стартапу розрізав собі ноги, щоб продемонструвати нову біотехнологію — інвестори дали йому $4,3 млн

Джейк Адлер / Pilgrim

21-річний засновник біотехнологічного та оборонного стартапу Pilgrim Джейк Адлер буквально вклав власні піт і кров у розвиток бізнесу, порізавши стегна для демонстрації нової технології. Як не дивно, ці криваві зусилля окупились і він отримав $4,3 млн від інвесторів.

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Pilgrim створює біотехнології для використання на полі бою, з планами продажу військовим, а згодом і цивільним особам. Їхня флагманська розробка — гемостатична пов’язка Kingsfoil, для демонстрації якої керівник стартапу Джейк Адлер порізав обидві свої ноги на камеру.

Ми не публікуватимемо відео і уникнемо подробиць. Якщо коротко: Адлер знеболив собі ноги лідокаїном та за допомогою інструмента для біопсії зробив два точні порізи. На один наклали Kingsfoil для зупинки кровотечі, інший використовували для контрольного порівняння.

Адлер уточнив, що закони прямо не забороняють тести на собі і порівняв експеримент зі звичайним татуюванням.

«Я був дуже обережним», — сказав Адлер в коментарі Business Insider і зазначив, що не заохочує інші стартапи проводити подібні небезпечні випробування на собі.

За словами Адлера, Kingsfoil створений на основі глини і, коли торкається шкіри, перетворюється на гелеподібну консистенцію, що допомагає закрити рани, згорнути кровотік і сприяє загоєнню. Серед відомих побічних ефектів — лише незначне подразнення шкіри.

Kingsfoil добре знайома фанам “Володаря перснів”, як цілюща трава. Назви за мотивами творів Дж. Р. Р. Толкіна загалом дуже популярні серед творців оборонних технологій — згадайте Anduril та Erebor Палмера Лакі, або ж Palantir Алекса Карпа.

Що цікаво, ці криваві експерименти з Kingsfoil окупилися і Pilgrim залучив $4,3 млн від інвесторів, включаючи Cantos VC, Day One Ventures та сімейний офіс Пітера Тіля.

“Ми шукаємо людей, які виділяються та є трохи дивними”, — каже Ієн Раунтрі, генеральний партнер Cantos. “Джейк винятковий і торкається однієї з тих проблем, які ховаються у всіх на виду”.

Адлер сподівається розвинути демонстрацію, протестувавши пов’язку у “більш контрольованих умовах”.

“Вона призначена для належних та ретельних клінічних досліджень”, — сказав Адлер про Kingsfoil перед стерилізацією стегна на відео. “Це лише передвісник”.

Як “перший і початковий ринок” Pilgrim розглядає Міністерство оборони, але надалі планує поширити технологію на цивільних осіб.