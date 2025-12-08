Збереження ретро-ПК: 10-річний експеримент з Sega показав шкоду хімічного освітлення пожовтілого пластику

Вгадайте, яка х цих поверхонь освітлювалася, а яка ні / YouTube, Tech Tangents

Ентузіаст обробив одну частину корпусу Sega Dreamcast і залишив на поличці разом з іншою, необробленою, на 10 років. Результат був несподіваний.

YouTube-канал Tech Tangents показав, що хімічне освітлення білого пластику, з якого у минулому столітті та на початку поточного робили багато корпусів ПК та інших пристроїв, насправді приводить до ще більшого пожовтіння з часом. У 2015 році Шелбі Джуден обробив верхню частину корпуса Sega Dreamcast перекисом водню з зовнішнього та внутрішнього боків, а нижню — лише зовні, і залишив лежати. Десять років по тому ця необроблена внутрішня поверхня… була білішою за усі інші ділянки.

Ретро-яскравлення (retrobrighting) — це усунення природного пожовтіння з часом пластикових деталей. Ютубер пояснює, що пластик має тенденцію змінювати колір, оскільки вогнезахисна хімічна речовина в матеріалі окиснюється під впливом світла, ультрафіолетового випромінювання, кисню у повітрі, температури та інших факторів.

Він також спробував використовувати розчин проявника, експериментував з озоном та ультрафіолетом, але результати були такі ж або ще гірші. Оброблені поверхні мали ознаки смуг і плям, замість виправлення недоліків відбілювачі пошкоджували пластик. Також колір ділянки, вкритої прозорою наліпкою у результаті відрізнявся від решти поверхні.

Шелбі Джуден робить висновок, що Sega Dreamcast або інші білі ретро-пристрої краще не відбілювати для їхнього довшого збереження. Ефект короткотерміновій і шкодить матеріалу корпусу.

Джерело: Tom’s Hardware