Новини Ігри 27.04.2026

Аша Шарма про повернення ексклюзивів на Xbox: "Рішення із наслідками на десятиліття"

Софія Шадріна

Аша Шарма про повернення ексклюзивів на Xbox: "Хочу ухвалити правильне рішення, а не найшвидше" / Firstpost
Аша Шарма пробула на посаді CEO Xbox лише 60 днів — і вже встигла наробити хвиль. У свіжому інтерв’ю для Game File вона відмовилась виключати повернення консольних ексклюзивів, хоча жодних конкретних обіцянок так і не дала.


“Ми підійдемо до цього з опорою на дані та стратегію, подивимось на наші принципи й ухвалимо рішення”, — сказала Шарма, додавши, що йдеться про “рішення з наслідками на десятиліття”.

На пряме запитання про терміни відповіла не менш розпливчасто:

“Нічого, до чого ми ще не готові зобов’язатися. Поділимося, коли будемо готові. Я хочу ухвалити правильне рішення, а не найшвидше”.

Розворот після років мультиплатформи

Питання ексклюзивності зависло в повітрі ще після внутрішнього меморандуму Шарми, де йшлося про необхідність “переосмислити підхід до ексклюзивності, вікон виходу та штучного інтелекту”. Але це перший раз, коли вона прокоментувала тему напряму.

Протягом останніх двох років Xbox активно виходив на інші платформи: Sea of Thieves, Starfield і ряд інших колишніх ексклюзивів з’явились на PlayStation.


Повернення до консольної ексклюзивності означало б різкий розворот — і величезний ризик. Microsoft заплатила $68,7 млрд за Activision Blizzard і $7,5 млрд за ZeniMax, щоб наростити бібліотеку контенту. Логіка цих вкладень передбачала максимальне охоплення аудиторії — тобто мультиплатформу. Відмова від неї потребуватиме або надзвичайної впевненості у силі бренду Xbox, або нового покоління консолей, здатного повернути гравців.

Game Pass, залізо та обіцянки доступності

Окрім ексклюзивів, Шарма торкнулась і інших тем. Нещодавнє зниження ціни на Game Pass, за її словами, має залучити більше гравців, утримати їх довше і зробити задоволенішими — три цілі одним кроком. Нова метрика успіху Xbox — кількість щоденних активних гравців замість обсягу підписок. Серйозний сигнал для тих, хто стежить за звітністю компанії.

Директорка з контенту Метт Бутті пообіцяла “передбачуваний ритм, чіткий роадмап і орієнтацію на якість” від студій Xbox. Шарма додала, що компанія знову вкладається в поточне покоління консолей як у “першокласний досвід” і хоче зробити пристрої та сервіси доступнішими за ціною — хоча конкретних цифр не назвала.

2026 рік може стати вирішальним для Xbox: очікуються релізи Halo: Campaign Evolved, нової Fable, Gears of War: E-Day та Forza Horizon 6— і саме від рішення щодо ексклюзивності залежить, чи зможуть ці ігри стати аргументом на користь консолі. Ми раніше писали, що ексклюзиви Xbox не отримали жодної номінації на GOTY за 15 років — і це, мабуть, один із головних аргументів для тих, хто всередині компанії виступає за зміну курсу.

Джерело: Eurogamer

