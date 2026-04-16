Грай й заряджай: вчені представили консоль, яка заряджається під час гри

Дослідники з Делфтського технологічного університету (TU Delft) створили ігрову консоль, яка заряджається від сонячних батарей та ручного механізму.





Механізм заряджання інтегрований безпосередньо в ігровий процес. Попередня розробка дослідників під керівництвом Пшемислава Павельчака представляла ігрову консоль на сонячних батареях. Невеликі сонячні панелі були інтегровані безпосередньо у пристрій.

Однак розробники вирішили не зупинятись на цьому й вирішили використати кінетичну енергію не тільки для генерації енергії для живлення, а й для покращення ігрового процесу. Таким чином дослідники Пшемислав Павельчак та Яспер де Вінкель створили нову версію консолі з двома способами отримання енергії для живлення.

“Консоль має два способи одержання енергії. Набір невеликих сонячних панелей навколо екрану та ручку, прикріплену до правої сторони консолі. Ручка з’єднана з двигуном постійного струму, який перетворює обертальний рух на електричну енергію”, — пояснює Пшемислав Павельчак.

Консоль запускає різні ретро-ігри, включно з Tetris, Super Mario та DOOM. Дослідник Джеймс Бродхед співпрацював з 60 геймерами, щоб перевірити, як різні конфігурації ручки впливають на ігровий процес. В одному з варіантів ручка використовувалась просто для живлення. В іншій — вона генерувала енергію та впливала на ігровий процес.





Наприклад, гравці в DOOM отримували бонуси, використовуючи ручку для стрільби. В Tetris вона сповільнювала рух блоків. У третьому варіанті вона працювала від батарейок для порівняння з варіантами без них. Дослідники встановили, що в обох варіантах, коли консоль працювала без батарейок, геймери реагували позитивно й висловлювали подив технологією.

“Спочатку мене досить сильно дратувало, коли сідала батарея. Але після кількох використань я почав отримувати від цього насолоду. Я ніби знав, що це станеться, я знав, що можу це передбачити”, — розповідає один з тестувальників.

Інший користувач зазначив, що був значним чином залежним від власного смартфона, соцмереж та подібного. Однак ця консоль розряджається і її не можна використовувати безперервно. Більшість користувачів оцінили оригінальність ручки та висловили захоплення, особливо під час гри в DOOM. За словами одного з них, надання їй функції стрільби зробило гру цікавіше й покращило її можливості.

“Нам потрібно враховувати ергономіку, тому що, наприклад, деякі геймери відчували труднощі з одночасним поєднанням ігрового процесу та обертання ручки. І ми могли б поекспериментувати з іншими способами одержання енергії, такими як стиск або натяг”, — зазначає Джеймс Бродхед.

За його словами, геймери досі пам’ятають ці культові ігри минулого й не хочуть, щоб вони змінювались. Існує багато можливостей для створення нових ігор з вбудованими засобами генерації енергії.

Раніше ми писали, що новий смартфон Frog RS1 ховає під дисплеєм геймпад і може замінити консоль. Microsoft повідомила, що у квітні почне поступове розгортання повноекранного інтерфейсу Xbox для комп’ютерів із Windows 11.

Джерело: TechXplore