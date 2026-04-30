Новини Софт 30.04.2026

Оновлення Steam Deck: що корисного підвезла Valve

Олександр Федоткін

Оновлення Steam Deck: що корисного підвезла Valve
Valve випустила оновлення для клієнта Steam Deck, яке включає швидкий чат та віддалене керування завантаженнями, а також багато іншого. 


Зокрема, користувачі консолі Valve отримують доступ до чату у меню швидкого доступу. Це робить чат Steam доступним під час гри. Також додано швидкий чат для Steam Deck та режим Big Picture. 

Користувачі можуть утримувати кнопку перегляду, рухати геймпад та відпускати кнопку, щоб відправити заздалегідь підготовлене повідомлення.  Параметри швидкого чату можна змінювати у розділі “Налаштування” — “Клавіатура”. 

На сторінці “Завантаження” з’явилась підтримка віддаленого керування завантаженнями. Це дозволяє керувати завантаженнями в інших клієнтах Steam зі Steam Deck. На сторінці “Подробиці застосунку” відображуються ті самі параметри та інформація для віддалених клієнтів, що й для локальної системи. 


Оновлення Steam Deck: що корисного підвезла Valve

У Valve пояснюють, що для роботи цієї функції необхідно оновити локальні та віддалені клієнти. В оновленні також з’являється доступ до функції “Перейти на робочий стіл” на екрані входу в систему. Додано спливаюче повідомлення про низький заряд батареї та індикатор заряду батареї у розділі для бездротових геймпадів. Розділ “Магазин” у головному меню тепер відкриває домашню сторінку Steam Store, а не розділ Great On Deck. 

Valve також виправила проблему, коли після видалення та повторного встановлення гри могли зникати дані. Виправлення функції запису ігор включає іконку для миттєвого створення скриншотів в іграх не з Steam за використання геймпада. 

Steam Input отримав змінений інтерфейс елементів. Налаштування контролера тепер використовують меню та подробиці замість вкладок.

Раніше ми писали, що Valve дала розробникам нові інструменти Steam Deck. Планшет Legion Tab перетворюється на аналог Steam Deck.

Джерело: NotebookCheck

