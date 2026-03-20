

Зберігайте ці налаштування графіки Crimson Desert, щоб не "шуміло" і не "мерехтіло" 

Софія Шадріна

Crimson Desert / Pearl Abyss
Crimson Desert — один із найамбітніших open-world-проєктів останніх років, який поєднує масштабні природні локації, динамічну погоду та щільно деталізовані міста. Така комплексність очікувано вдарила по стабільності — особливо в аспектах освітлення, постобробки та стрімінгу об’єктів.


Як показав детальний технічний розбір від Hardware Unboxed, ключова проблема гри — це “візуальний шум” у сценах із глобальним освітленням. Він проявляється як зернистість, мерехтіння і нестабільні тіні, особливо в інтер’єрах. При цьому максимальні налаштування графіки не лише не вирішують проблему, а іноді навіть погіршують її.

Режим освітлення “Max” створює більше шуму, ніж “Ultra” або “Cinematic”


Важливий нюанс — поведінка DLSS. Попри новішу версію, саме DLSS 4.0 демонструє стабільніший результат, ніж 4.5. Причина криється в тому, як рушій гри працює з кількістю семплів освітлення — вони прив’язані до внутрішньої роздільної здатності, а не до фінального зображення. Через це агресивний апскейлінг може погіршувати якість.

Найкращий баланс — нативна роздільна здатність або DLSS Quality / DLAA

Водночас технології денойзингу — Ray Reconstruction (NVIDIA) та Ray Regeneration (AMD) — хоч і зменшують шум, але створюють нові проблеми. Зокрема, зафіксовано випадки, коли Ray Reconstruction “прибирає” ефекти дощу, що вказує на баг у постобробці.

Однак це лише частина технічної картини. За даними попередніх оглядів і тестів профільних видань, зокрема Digital Foundry, рушій гри має ще кілька системних слабких місць.

Понад 14 тисяч українців уже доєдналися до програми ASUS Perfect Warranty: безкоштовна розширена гарантія
Зенітні дрони – новий ешелон ППО. Як вони покращать захист енергетики? Розбираємо на прикладі WIY STRILA
  • У грі спостерігаються різкі просадки продуктивності під час швидкого переміщення світом — це пов’язано зі стрімінгом текстур і геометрії
  • “Поп-ін” об’єктів залишається навіть на топових конфігураціях, що свідчить про агресивні LOD-обмеження
  • CPU-навантаження в окремих сценах стає “вузьким місцем”, особливо у великих містах із великою кількістю NPC

Останній пункт особливо важливий — на відміну від багатьох сучасних ігор, де впор робиться на GPU, Crimson Desert активно навантажує процесор через складні симуляції світу. Це частково пояснює нестабільність навіть на потужному “залізі”.

Контекст також додають перші рецензії. За інформацією IGN та GameSpot, технічний стан гри на релізі оцінюють як “прийнятний, але далекий від ідеального”. Оглядачі відзначають, що:

  • Візуально гра іноді виглядає як “next-gen”, але ця якість нестабільна
  • Частина ефектів (освітлення, тіні, погодні умови) працює нерівномірно
  • Оптимізація потребує кількох великих патчів

На цьому тлі оцінка близько 78 балів на Metacritic виглядає цілком логічною — гру хвалять за масштаб і технології, але критикують за нестабільність і технічні компроміси.

Розробник Pearl Abyss вже заявляв раніше, що робить ставку на довгострокову підтримку проєкту — і це важливий момент. З огляду на досвід Black Desert, студія дійсно активно покращує свої ігри після релізу, інколи радикально змінюючи їхній технічний стан.

Ймовірно, значна частина нинішніх проблем Crimson Desert буде виправлена протягом перших місяців.

Найцікавіші нові ігри березня 2026 року


Джерело: Notebookcheck

 

 

Гуру з ChatGPT: коучі самодопомоги беруть захмарні гроші за спілкування зі своїми копіями
Винні художники: Epic заперечила думку Гора Вербінські про Unreal Engine як причину погіршення CGI у фільмах
Samsung представила Sokatoa: інструмент для пошуку проблем із продуктивністю графіки на Android
Unreal Engine: режисер трьох перших фільмів “Пірати Карибського моря” назвав причину погіршення ефектів в кіно
Cyberpunk 2077 оновлять для PS5: контент знайомий, а графіка краща
Із нарад не втекти: Microsoft "cховала" кнопку "Виходу" у Teams
Нова версія Optiscaler оптимізує FSR 4 для старих відеокарт AMD на RDNA 2
Польща завершує розробку аналога Shahed: що відомо про PLargonia
Microsoft оновила інтерфейс Xbox: кастомні кольори, до 10 груп та часткова деактивація Quick Resume
В Україні запрацював кешбек за пальне: з виплатами до 1000 грн/місяць
Сімейні розбірки: дружина вкрала у чоловіка 2323 біткоїни, підгледівши seed-фразу гаманця
ТОП 3 відеореєстратори DDPAI на будь-який гаманець
