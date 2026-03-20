Зберігайте ці налаштування графіки Crimson Desert, щоб не "шуміло" і не "мерехтіло" 

Crimson Desert / Pearl Abyss

Crimson Desert — один із найамбітніших open-world-проєктів останніх років, який поєднує масштабні природні локації, динамічну погоду та щільно деталізовані міста. Така комплексність очікувано вдарила по стабільності — особливо в аспектах освітлення, постобробки та стрімінгу об’єктів.





Як показав детальний технічний розбір від Hardware Unboxed, ключова проблема гри — це “візуальний шум” у сценах із глобальним освітленням. Він проявляється як зернистість, мерехтіння і нестабільні тіні, особливо в інтер’єрах. При цьому максимальні налаштування графіки не лише не вирішують проблему, а іноді навіть погіршують її.

Режим освітлення “Max” створює більше шуму, ніж “Ultra” або “Cinematic”





Важливий нюанс — поведінка DLSS. Попри новішу версію, саме DLSS 4.0 демонструє стабільніший результат, ніж 4.5. Причина криється в тому, як рушій гри працює з кількістю семплів освітлення — вони прив’язані до внутрішньої роздільної здатності, а не до фінального зображення. Через це агресивний апскейлінг може погіршувати якість.

Найкращий баланс — нативна роздільна здатність або DLSS Quality / DLAA

Водночас технології денойзингу — Ray Reconstruction (NVIDIA) та Ray Regeneration (AMD) — хоч і зменшують шум, але створюють нові проблеми. Зокрема, зафіксовано випадки, коли Ray Reconstruction “прибирає” ефекти дощу, що вказує на баг у постобробці.

Однак це лише частина технічної картини. За даними попередніх оглядів і тестів профільних видань, зокрема Digital Foundry, рушій гри має ще кілька системних слабких місць.

У грі спостерігаються різкі просадки продуктивності під час швидкого переміщення світом — це пов’язано зі стрімінгом текстур і геометрії

“Поп-ін” об’єктів залишається навіть на топових конфігураціях, що свідчить про агресивні LOD-обмеження

CPU-навантаження в окремих сценах стає “вузьким місцем”, особливо у великих містах із великою кількістю NPC

Останній пункт особливо важливий — на відміну від багатьох сучасних ігор, де впор робиться на GPU, Crimson Desert активно навантажує процесор через складні симуляції світу. Це частково пояснює нестабільність навіть на потужному “залізі”.

Контекст також додають перші рецензії. За інформацією IGN та GameSpot, технічний стан гри на релізі оцінюють як “прийнятний, але далекий від ідеального”. Оглядачі відзначають, що:

Візуально гра іноді виглядає як “next-gen”, але ця якість нестабільна

Частина ефектів (освітлення, тіні, погодні умови) працює нерівномірно

Оптимізація потребує кількох великих патчів

На цьому тлі оцінка близько 78 балів на Metacritic виглядає цілком логічною — гру хвалять за масштаб і технології, але критикують за нестабільність і технічні компроміси.

Розробник Pearl Abyss вже заявляв раніше, що робить ставку на довгострокову підтримку проєкту — і це важливий момент. З огляду на досвід Black Desert, студія дійсно активно покращує свої ігри після релізу, інколи радикально змінюючи їхній технічний стан.

Ймовірно, значна частина нинішніх проблем Crimson Desert буде виправлена протягом перших місяців.





Джерело: Notebookcheck