Налаштовуємо понти: 5 речей, які треба зробити, щоб дешевий телефон відчувався як преміальний

Очікується, що від дорожчого телефону отримаєш більше задоволення, а від дешевшого — трохи менше. Але різниця не обов’язково має бути такою разючою, як здається. Android Police рекомендує кілька способів зробити бюджетний телефон трохи схожим на просунутий.





Ось 5 простих налаштувань, які можна зробити, щоб компенсувати деякі шорсткості, притаманні бюджетному телефону.

Зробіть глибоке очищення телефону з самого початку

Не давайте bloatware затриматися. Один із найочевидніших ознак бюджетного телефону — bloatware, який багато людей ненавидять (хоча інші вже просто змирилися з ним). Bloatware — для тих, кому пощастило з ним не стикатися — це попередньо встановлені додатки, яких ви не просили: випадкові сторонні соцмережі, торгові платформи та ігри. Такі додатки часто встановлюються на телефон у рамках партнерства виробника з власником програми.

Саме тому ви отримуєте дешевий телефон за вигідною ціною, і саме тому Google не можеЗ вирішити проблему bloatware. Ось чому ви майже завжди побачите попередньо встановлені WPS Office, LinkedIn і TikTok, навіть якщо ніколи ними не користувалися. Інший вид bloatware — це програми від виробників, які попередньо вбудовані в телефони в надії, що ви почнете ними користуватися. За досвідом автора, Samsung і Apple є найбільшими порушниками в цьому відношенні.





Який би тип bloatwarе у вас не був, для мене він робить телефон “дешевим”. Коли ці додатки захаращують головний екран, телефон відчувається не вашим, а рекламним щитом для різних компаній або простором, який ви у них орендуєте. Гірше того, іноді їх важко видалити. Недостатньо прибрати їх з головного екрану — потрібно ще зайти у бібліотеку додатків і видалити їх звідти.

Є лише одне рішення. Щойно ви вмикаєте новий телефон — робіть глибоке очищення від небажаних додатків. Геть усілякі ігри про бульбашки, онлайн-магазини, в яких не робитимете жодної покупки, і соцмережі, які ніколи не відкриєте. Автор навіть видаляє сервіси Google, якими не користується (вибачте, YouTube Music і Google TV; а от Gemini — не дуже шкода), а також фірмові додатки виробника, для яких вже є аналоги.

Програмне забезпечення має бути бездоганним ще до того, як ви почнете його налаштовувати та встановлювати власні додатки. Реалізувавши це, ви зробите бюджетні телефони менш “дешевими” і наблизите їх до того рівня досвіду, який отримуєш, заплативши максимальну ціну.

Зареєструйте відбиток пальця кілька разів

Можна назвати це головною порадою. Коли ви налаштовуєте телефон і обираєте розблокування за допомогою сканера відбитків пальців, вас просять зареєструвати обраний палець через короткий процес. Після цього ваш палець може розблоковувати телефон. Однак власники бюджетних телефонів можуть скептично поставитися до цього.

Не всі сканери відбитків однакові. У преміальних телефонах вони можуть бути швидкими та чіткими, а в бюджетних — ні. Бувають бюджетні телефони зі сканерами відбитків, які ледве працювали, вимагаючи кількох спроб прикладання пальця для розблокування. Це більш характерно для сканерів на задній панелі та збоку, які нині досить рідкісні, але автор стикався з цим і з підекранними сканерами.

Щоб вирішити цю проблему, є простий спосіб. Коли ви налаштовуєте відбиток пальця, Android запитає, чи бажаєте ви зареєструвати ще один. Погодьтеся і пройдіть процес знову. Найчастіше система повідомить, що відбиток вже зареєстровано. Це хороший знак — сканер працює добре. Однак іноді вдається зареєструвати той самий палець вдруге, що говорить про те, що сенсор не найвищої якості. Але зробивши це, ви дасте телефону другий банк відбитків для порівняння, а це значно підвищить швидкість роботи такого сканера.

Вимкніть прискорення RAM: дайте телефону дихати

Ще одна характерна ознака бюджетного телефону — повільна робота. У даному випадку мова йде не про потужність процесора, результати бенчмарків або ігрові можливості — хоча вони теж зазвичай кращі при більших витратах. Мається на увазі повсякденний досвід використання телефону: перегортання між меню, відкриття додатків у соцмережах і відповіді на повідомлення.

Якщо не брати до уваги китайські бренди, що пропонують бюджетні потужні пристрої, більшість бюджетних телефонів досі відчуваються повільніше за дорогі. Автор це помітив, коли Samsung Galaxy A57 здивував мене базовим набором програмних інструментів. Значною мірою це пов’язано з оперативною пам’яттю. У дешевих телефонах її менше — тієї магічної складової, що надає техніці більш відчутну чуйність. Це природний наслідок економії.

Кілька років тому для вирішення цієї проблеми з’явився один Android-прийом. Він називається RAM Boost, або Virtual RAM, або VRAM — залежно від бренду. Сьогодні це досить поширена функція в телефонах, і за моїм досвідом вона увімкнена за замовчуванням. RAM Boost теоретично дозволяє телефону тимчасово “позичати” простір зі сховища і перетворювати його на пам’ять, щоб отримати трохи більше потужності.

Однак, як пояснюють Android Police, це насправді частіше уповільнює телефон. Ваш телефон фактично працюватиме трохи краще, якщо RAM Boost вимкнено, проте на більшості пристроїв він увімкнений за замовчуванням. Тому треба частіше заходити в налаштування й деактивувати його, щоб отримати максимально комфортний досвід використання

Уповільніть анімацію системи через режим розробника

Є прихований інструмент, який Google заховав якомога глибше. Десь у глибині меню налаштувань кожного Android-телефону є прихована зброя, про яку більшість користувачів навіть не підозрює. Вона не вимагає root-доступу, кастомної прошивки чи сторонніх програм. Не анулює гарантію і займає менше двох хвилин.





Йдеться про масштаб анімацій у режимі розробника. Вікна, переходи між екранами, запуск додатків — усе це покладається на анімації, щоб виглядати плавно і природно. На флагманах з потужними процесорами вони відтворюються без проблем, але на бюджетних телефонах ці ж анімації підкреслюють слабкість заліза, роблячи пристрій суб’єктивно повільним.

Щоб отримати доступ до налаштувань, потрібно спочатку активувати режим розробника: зайдіть у “Налаштування” → “Про телефон” → знайдіть “Номер збірки” і натисніть на нього сім разів, поки не з’явиться повідомлення “Ви тепер розробник”. Потім поверніться до головного меню налаштувань і відкрийте розділ “Параметри розробника”. Там потрібно знайти три параметри: “Масштаб анімації вікна”, “Масштаб анімації переходу” та “Масштаб тривалості аніматора”. За замовчуванням кожен із них встановлений на 1×. Змініть усі три на 0,5× — і анімації стануть удвічі швидшими.

Важливо розуміти, що це підвищує суб’єктивну швидкість, а не реальну продуктивність процесора. Іноді після анімації все одно доводиться трохи чекати — але в багатьох випадках інтерфейс вже готовий до взаємодії, просто анімація на 1х це маскувала. Значення 0,5х — золота середина між швидкістю і зручністю.

Повністю вимикати анімації не радимо: без неї телефон справляє враження зламаного, а переходи між екранами відчуваються різкими. Але 0,5х — це саме те, що перетворює “бюджетний” ритм роботи на щось значно більш впевнене.

Вимкніть вібрацію на торкання — або налаштуйте її правильно

Якщо є одна деталь, яка моментально видає, що телефон коштує небагато, — то це вібромотор. Бюджетні смартфони використовують мотори типу ERM (Eccentric Rotating Mass) — та сама технологія, що стояла в телефонах десятирічної давнини. Вони обертають невеликий вантаж для створення вібрації, через що відгук виходить повільним, нечітким і “розмазаним”.





Преміальні пристрої натомість використовують лінійні резонансні актуатори (LRA), що рухаються вперед-назад із великою точністю, створюючи чіткі тактильні відчуття. Коли такий “жужжачий” мотор відпрацьовує кожне натискання клавіші на клавіатурі, ефект протилежний до очікуваного: замість підтвердження дії він нагадує про те, що телефон бюджетний. Рішення просте, але неочевидне.

Замість того, щоб повністю відключати вібрацію (і пропускати дзвінки), зайдіть у “Налаштування” → “Звук і вібрація” → “Вібрація та тактильний відгук” і вимкніть лише системну вібрацію — тобто відгук на торкання, навігацію та клавіатуру. Вібрацію для дзвінків і сповіщень залиште.

У результаті телефон перестає “жужжати” при кожному свайпі та натисканні, але продовжує інформувати вас про важливе. Взаємодія з інтерфейсом стає тихою й упевненою — саме так поводяться дорожчі пристрої, де вібрація використовується дозовано, а не постійно.





Джерело: AndroidPolice