Геймплей Crimson Desert — бойовка, риболовля, порятунок вівці і... коти

На Gamescom 2023 показали трейлер гри у відкритому світі Crimson Desert.
Трейлер «зображує історію головного героя Кліффа, який розслідує події, що відбуваються в регіоні Hernand, і вирушає в подорож величезним відкритим світом», — із пресрелізу розробника Pearl Abyss. «Crimson Desert описує історію найманців, які борються за виживання на великому континенті Pywel».
Що можна робити в Crimson Desert, згідно з трейлером:
- Бойова система з ударами ворогів по ногах
- Перекидання цілих сторожових веж
- Кінний бій
- Багато верхової їзди та необхідність приборкання коней
- Квести на дошці оголошень, включаючи пошук овець
- Крадіжки на конях з системою інформування про злочини у стилі GTA
- Риболовля
- Погладжування собак та котів
- Гра на щуроловці з купою крихітних чорних істот-крапельок
- Польоти на повітряній кулі та стрибки з неї
- Польоти після стрибків зі скелі
- Пересування по будівлях (і деревах) у стилі Assassin’s Creed
- Стрибки з жердиною через стіни фортеці
- Пересування по великих босах у стилі Dragon’s Dogma.