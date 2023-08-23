Новини Ігри 23.08.2023 о 10:13

Геймплей Crimson Desert — бойовка, риболовля, порятунок вівці і… коти

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Юрій Орос

Автор новин

На Gamescom 2023 показали трейлер гри у відкритому світі Crimson Desert.

Трейлер «зображує історію головного героя Кліффа, який розслідує події, що відбуваються в регіоні Hernand, і вирушає в подорож величезним відкритим світом», — із пресрелізу розробника Pearl Abyss. «Crimson Desert описує історію найманців, які борються за виживання на великому континенті Pywel».

Що можна робити в Crimson Desert, згідно з трейлером:

  • Бойова система з ударами ворогів по ногах
  • Перекидання цілих сторожових веж
  • Кінний бій
  • Багато верхової їзди та необхідність приборкання коней
  • Квести на дошці оголошень, включаючи пошук овець
  • Крадіжки на конях з системою інформування про злочини у стилі GTA
  • Риболовля
  • Погладжування собак та котів
  • Гра на щуроловці з купою крихітних чорних істот-крапельок
  • Польоти на повітряній кулі та стрибки з неї
  • Польоти після стрибків зі скелі
  • Пересування по будівлях (і деревах) у стилі Assassin’s Creed
  • Стрибки з жердиною через стіни фортеці
  • Пересування по великих босах у стилі Dragon’s Dogma.

Геймплей Crimson Desert — бойовка, риболовля, порятунок вівці і... коти

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