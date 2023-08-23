Геймплей Crimson Desert — бойовка, риболовля, порятунок вівці і... коти

На Gamescom 2023 показали трейлер гри у відкритому світі Crimson Desert.

Трейлер «зображує історію головного героя Кліффа, який розслідує події, що відбуваються в регіоні Hernand, і вирушає в подорож величезним відкритим світом», — із пресрелізу розробника Pearl Abyss. «Crimson Desert описує історію найманців, які борються за виживання на великому континенті Pywel».

Що можна робити в Crimson Desert, згідно з трейлером: