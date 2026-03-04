Найцікавіші нові ігри березня 2026 року

Після відносно компактного, але насиченого лютого березень 2026-го виглядає ще масштабніше. Тут і гучні AAA-релізи на кшталт нової гри від Bungie та довгоочікуваного Crimson Desert, і несподіваний інді-проєкт 1348: Ex Voto у стилі Kingdom Come Deliverance, і великі спортивні щорічники як-от MLB The Show 26, які традиційно задають тон весняному сезону. Також у перший місяць сезону знайшлось місце для продовження вже знаменитої серії підліткової драми Life is Strange. А на закуску нас чекає довгоочікувана українська PVPVE-пригода з відкритим світом SAND: Raiders of Sophie від студій зі Львова та Києва.





The Legend of Khiimori

Жанр: Action-adventure

Дата: 3 березня

Платформи: PC (ранній доступ)

The Legend of Khiimori — амбітна інді-гра з відкритим світом, що черпає натхнення з монгольської міфології та степової культури. Візуально проєкт вирізняється мінімалістичною, майже акварельною стилізацією, яка контрастує з суворістю відкритого світу гри.

У ранньому доступі гравцям відкриють частину світу з базовими механіками виживання, крафтом і кінним боєм. Розробники обіцяють поступово розширювати мапу й сюжетні гілки, орієнтуючись на відгуки спільноти.





Якщо команда зможе втримати темп оновлень, Khiimori має шанс стати помітним проєктом у ніші історичного екшну поза звичними європейськими чи східними декораціями.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Planet of Lana II: Children of the Leaf

Жанр: Puzzle-platformer, adventure, indie

Дата: 5 березня

Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch

Продовження атмосферної пригоди знову робить ставку на візуальний стиль. Перша частина запам’яталася мінімалістичною подачею та мальованими ландшафтами, і сиквел зберігає цю естетику.

Після появи нових технологій рідна планета Лани починає стрімко змінюватися, адже прогрес приносить розвиток, але водночас провокує жадібність і конфлікти між племенами. Коли боротьба за владу заходить надто далеко, Лана та її вірний супутник Муї вирушають у подорож, що відкриває приховану історію їхнього світу й таємниці походження самого Муї.

Світ гри мальований, персонажі спілкуються вигаданою мовою, а сенси передаються через музику, атмосферу та візуальну розповідь. Мандруючи засніженими вершинами, океанськими глибинами й руїнами давніх цивілізацій, гравець поступово складає власну інтерпретацію подій.

Marathon

Жанр: FPS

Дата: 5 березня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Bungie повертає Marathon, але не як сюжетний шутер 90-х, а як PvP extraction-проєкт. Студія, відома завдяки Halo та Destiny, намагається адаптувати власний досвід у сервісних іграх до нової формули.

Гравці виступають у ролі кібернетичних раннерів, які досліджують небезпечні зони, збирають лут і намагаються евакуюватися живими. Поєднання PvP і PvE створює постійну напругу, а візуальний стиль гри тяжіє до яскравого sci-fi з чистими формами й контрастними кольорами.





Marathon — одна з найризикованіших ставок весни. Якщо Bungie влучить в яблучко і знайде свою аудиторію, гра може стати новим довгостроковим сервісом. Якщо ні, то конкуренція у сфері сервісних ігор та загальна нетерпимість гравців до подібних ігор може привести до швидкого краху, як сталося з січневою Highguard.

Timberborn

Жанр: City-builder

Дата: 12 березня

Платформи: PC

Після кількох років у ранньому доступі Timberborn нарешті виходить у повноцінний реліз. Містобудівна стратегія про цивілізацію бобрів у суспільстві, де люди вже історія, давно перестала бути жартом на одну механіку. За час розробки вона перетворилася на один із найсистемніших містобудівних симуляторів останніх років.

Головною особливістю гри є водна інженерія. Тут потрібно не просто будувати будинки й оптимізувати виробництво, а буквально перекроювати ландшафт, зводити дамби, резервуари й канали, щоб пережити періоди посухи. Кліматичні цикли створюють постійний тиск, а кожне рішення має довгострокові наслідки.





Повний реліз обіцяє розширену кампанію, нові фракції та глибшу систему автоматизації. Timberborn може стати прикладом того, як інді-проєкт може роками шліфувати механіки й вийти в реліз уже сформованою, зрілою грою.

1348: Ex Voto

Жанр: Action-adventure, indie

Дата: 12 березня

Платформи: PC, PS5





Хто тут скучив за історичним європейським середньовіччям? Інді-проєкт 1348: Ex Voto переносить гравця в середньовічну Європу часів Чорної смерті. Це не екшн у традиційному розумінні, а швидше атмосферний виживастик із сильним історичним підтекстом.

Події гри розгортаються в Італії пізнього Середньовіччя. Світ тут не романтизований, бо це час політичних інтриг, локальних воєн і постійної загрози хвороб, де людське життя легко стає розмінною монетою.

Гравець бере на себе роль юної лицарки Аети, яка опиняється перед особистою трагедією. Її найближчу людину, Б’янку, викрадають, і ця подія стає точкою неповернення. Те, що починається як спроба врятувати подругу, поступово перетворюється на виснажливу подорож крізь розірвану конфліктами Італію.





WWE 2K26

Жанр: Sports

Дата: 13 березня (6 березня для власників преміум-видань)

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Після відновлення довіри до серії останніми роками WWE 2K26 виглядає як спроба закріпити успіх. Visual Concepts продовжує розвивати бойову систему, яка стала більш технічною й менш аркадною порівняно з провальним перезапуском кількарічної давності.





Цьогорічний акцент робиться на розширений режим кар’єри та глибший контроль над створенням власного реслера. Обіцяють більше варіативності в історії гравця і менше відчуття коридорності в режимі MyRise. Крім того, серія продовжує активно працювати з онлайн-режимами, що для спортивних ігор уже давно критично.

MLB The Show 26

Жанр: Sports

Дата: 18 березня

Платформи: PS5, Xbox Series X|S, Switch 2





MLB The Show 26 традиційно відкриває бейсбольний ігровий сезон. Серія, яку розробляє San Diego Studio, вже давно користується величезною популярністю за океаном і вважається еталоном спортивної симуляції.

Основні зміни цього року стосуються ШІ та фізичної моделі. Розробники обіцяють покращену поведінку гравців у захисті й більш реалістичні траєкторії ударів. Також очікуються оновлення режиму Franchise, де управління клубом стало глибшим і ближчим до реального менеджменту.

Для європейської аудиторії це все ще нішевий продукт, але в жанрі бейсбольних симуляторів MLB The Show залишається беззаперечним лідером. Якщо ви хочете спробувати зацікавитись цим видом спорту зі складними правилами, кращої спроби годі шукати.





Crimson Desert

Жанр: Action-adventure

Дата: 19 березня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Crimson Desert — один із найочікуваніших релізів року. Проєкт від Pearl Abyss довго перебував у виробничому циклі, змінюючи концепцію з MMO на одиночну RPG із відкритим світом. Гра робить ставку на масштаб, тут будуть великі міста, політичні інтриги, кінні бої та динамічні погодні умови. Бойова система виглядає більш приземленою й фізичною, ніж у Black Desert.





Події проєкту розгортаються у відкритому світі континенту Пайвел — похмурому фентезійному регіоні, роздертому війнами та впливом загадкових сил. Гравець керує Кліффом, членом загону Ґреймейнів, який опиняється в епіцентрі боротьби між фракціями та зовнішніми загрозами. У відкритому гравці можуть займатися риболовлею, полюванням, крафтом і кулінарією.

Спочатку проєкт задумувався як приквел до Black Desert Online, однак у процесі розробки Pearl Abyss змінила концепцію, перетворивши його на повноцінну окрему гру в тому ж всесвіті. Тепер Crimson Desert позиціюється виключно як одиночний досвід без планів на мультиплеєр.

Перші прев’ю зустріли гру позитивно, а критики відзначають деталізований світ, амбітний масштаб і глибину ігрових механків. Crimson Desert уже називають одним із найочікуваніших фентезі-проєктів у відкритому світі 2026 року та потенційно важливою віхою для жанру. Якщо технічний стан на старті буде стабільним, Crimson Desert має всі шанси стати головним весняним релізом і серйозною заявкою на гру року.

Life is Strange: Reunion

Жанр: Adventure

Дата: 26 березня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2

Reunion повертає серію до більш камерної історії. Після експериментів із новими героями розробники знову роблять акцент на темах пам’яті, втрати та дорослішання.

Нова гра вперше в серії дозволяє грати одразу за двох героїнь Макс Колфілд і Хлою Прайс. До Макс повертається її здатність відмотувати час із першої частини і тепер вона може скасовувати дії та навіть повертатися в минуле через поляроїдні фотографії. Механіка стала гнучкішою, тому її можна використовувати майже будь-коли, але лише в межах кількох хвилин і тільки в тих місцях, де Макс уже перебувала. Хлоя ж знову має свою здатність впливати на події, перебуваючи на задньому тлі, що вона робила в Before the Storm. Тобто через діалоги вона може тиснути на співрозмовників і відкривати доступ до зон, недоступних для Макс.

Важливо, що рішення гравця з оригінальної гри та Double Exposure впливають на діалоги й розвиток стосунків, формуючи різні варіанти взаємодії між персонажами. Reunion позиціонують як завершення історії Макс і Хлої та своєрідну крапку в їхній багаторічній сюжетній арці.

Розробкою займається Deck Nine, яка вже працювала над Before the Storm. Оригінальна акторка озвучення Хлої, Ешлі Берч, не повернулася до ролі й дізналася про гру лише під час офіційного анонсу.

Гра обіцяє нелінійні діалоги й рішення, які мають довгострокові наслідки. Візуально стиль став стриманішим, а міміка персонажів — більш деталізованою завдяки оновленій технології захоплення рухів.

SAND: Raiders of Sophie

Жанр: Action-adventure

Дата: березень

Платформи: PC, PS5

Гра від українських розробників SAND: Raiders of Sophie переносить гравців у постапокаліптичну пустелю, де головною валютою є ресурси. Проєкт поєднує PvPvE-елементи, базобудування та кооператив.

Події якого розгортаються серед постапокаліптичних дюн Софі. Ключовою особливістю гри також виступають гігантські механічні “трамплери”, пересувні крокуючі бази, які віддаля нагадують машини з фільму “Смертні машини“. Вони виконують одразу кілька ролей: транспорт, штаб, склад, захист від стихії й головне знаряддя екіпажу. Гравець може зібрати свого трамплера з нуля, визначаючи його розмір, внутрішнє планування, розташування двигунів, відсіків, складів та знарядь, фактично створюючи персоналізовану бойову фортецю на ногах.

Світ гри подано як альтернативну індустріальну версію 1910 року. Вихідці з Галичини, регіону в межах Австро-Угорської імперії, повертаються у спустошений регіон в пошуках багатств і спроби відновити справедливість. Хоча гра заточена під кооперативне проходження, її можна грати і в соло.

Також варті уваги: