27.03.2026

Google запустив 3 бету Android 17: 4 ключових апдейта системи

Андрій Шадрін

Image: Android Police

Android 17 Beta 3 нарешті відкрила доступ до фінального тестування ключових системних змін. Оновлення включає 4 помітні нововведення в інтерфейсі та базових функціях системи. Основний фокус — багатозадачність, мережеві налаштування, системні інструменти та персоналізація оформлення.


З релізом Beta 3 система переходить у фазу, де API та поведінка платформи вже зафіксовані для розробників, а основні зміни зосереджені на стабільності та доведенні інтерфейсних рішень. Оновлення поширюється як тестова збірка для учасників бета-програми та поступово розгортається на сумісні пристрої через OTA. На цьому етапі Google скорочує масштабні функціональні експерименти та концентрується на оптимізації вже реалізованих механізмів.

“Бульбашки” (Bubbles)

Однією з нових можливостей у цьому оновленні є повернення функції “Bubbles” — плаваючих вікон для повідомлень, які дозволяють взаємодіяти з чатами поверх інших застосунків.

Функція Bubbles дозволяє відкривати розмови у вигляді невеликих плаваючих іконок на екрані. Натискання на таку іконку відкриває чат у компактному вікні поверх поточного застосунку. Це рішення схоже на підхід, який раніше використовувався у Facebook Messenger, і дозволяє швидко відповідати на повідомлення без необхідності перемикатися між застосунками.


Photo: 9to5google

У Beta 3 Google розширює підтримку цієї функції, роблячи її більш стабільною та інтегрованою у систему. Bubbles тепер працюють більш передбачувано та краще взаємодіють із системними жестами та багатозадачністю. Також очікується, що розробники отримають більше інструментів для інтеграції цієї функції у свої застосунки.

Розділення Wi-Fi та мобільні дані в Quick Settings

У Android 17 Google продовжує змінювати панель швидких налаштувань. У новій версії система знову розділяє перемикачі Wi-Fi і мобільних даних, відмовляючись від об’єднаного елемента “Internet”, який використовувався в попередніх релізах.

У попередніх версіях Android Google об’єднав Wi-Fi і мобільні дані в один перемикач “Internet”. Це рішення викликало критику, оскільки для доступу до конкретних налаштувань потрібно було виконувати додаткові дії. В Android 17 компанія повертається до більш традиційного підходу: Wi-Fi отримує окрему кнопку мобільні дані також мають власний перемикач. Це дозволяє швидше вмикати або вимикати кожне з’єднання окремо без відкриття додаткового меню.

Photo: 9to5google

Рішення виглядає як відповідь на відгуки користувачів, які вважали об’єднаний перемикач менш зручним. Розділення спрощує доступ до базових функцій і зменшує кількість дій для керування підключенням.

Зміна з’являється в тестових збірках Android 17 і може бути скоригована до фінального релізу. Проте з урахуванням етапу стабільності платформи ймовірно, що саме такий варіант і буде реалізовано в публічній версії.

Виведення редизайну запису екрана Google з Canary

У Android 17 Google продовжує оновлювати системні інструменти. У Beta 3 компанія виводить редизайн вбудованого запису екрана зі стадії Canary (експериментальних збірок) у ширше тестування.

Оновлений інтерфейс пропонує більш сучасний і структурований вигляд. Панель запуску запису тепер виглядає компактніше та логічніше організована, з чітким розділенням опцій. Перед початком запису користувач отримує доступ до основних параметрів: вибір джерела звуку (система, мікрофон або обидва) можливість увімкнення запису торкань на екрані швидкий старт запису без зайвих кроків.

Photo: Android Authority

Редизайн спрямований на спрощення взаємодії: елементи керування стали більш читабельними покращено візуальну ієрархію зменшено кількість зайвих натискань перед стартом Інтерфейс також краще узгоджується з оновленою мовою дизайну Android.

Раніше цей дизайн був доступний лише у внутрішніх або експериментальних збірках (Canary). У Beta 3 він стає доступним ширшій аудиторії тестувальників, що свідчить про готовність функції до релізу.

Оскільки Android 17 вже досяг етапу стабільності платформи, суттєвих змін у функціональності не очікується. Це означає, що саме цей варіант запису екрана, ймовірно, потрапить у фінальну версію системи.

Розширення темної теми на рівні окремих застосунків

У Android 17 Google тестує подальший розвиток темного режиму — тепер із можливістю застосовувати його не лише на рівні системи, а й для окремих застосунків.


У поточних версіях Android темна тема зазвичай застосовується глобально — або для всієї системи, або залежить від підтримки конкретного застосунку. В Android 17 з’являється більш гнучкий підхід. Користувачі отримують можливість: примусово вмикати темну тему для окремих застосунків вимикати її там, де вона не потрібна налаштовувати відображення незалежно від системної теми.

Photo: 9to5google

Нова опція розміщується в налаштуваннях і дозволяє керувати темною темою на рівні кожного застосунку. Це особливо корисно для програм, які не мають власної підтримки темного режиму або реалізують його некоректно. Система фактично “форсує” темне оформлення, адаптуючи інтерфейс застосунку під темну палітру.

Це рішення розширює контроль користувача над інтерфейсом: покращується читабельність у темряві зменшується навантаження на очі забезпечується більш консистентний вигляд системи. Водночас примусовий темний режим може працювати неідеально з деякими застосунками, оскільки не всі інтерфейси коректно адаптуються.

Функція перебуває на стадії тестування в Android 17 і може бути доопрацьована перед фінальним релізом. Однак її поява в бета-версії свідчить про намір Google зробити темну тему більш гнучкою та керованою.

Джерело: Android Authority

 

