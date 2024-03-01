Здирники Mogilevich заявили про злам Epic Games і хочуть $15 тис. Компанія не знайшла доказів інциденту

Група здирників Mogilevich заявила, що змогла зламати сервери Epic Games та викрасти чимало конфіденційної інформації. Мова йде майже про майже 200 ГБ даних, які включають відомості про електронну пошту, паролі, повні імена, платіжну інформацію, вихідний код тощо.

Однак Epic Games заявила, що не знайшла жодних доказів кібератаки чи крадіжки даних.

«Ми проводимо розслідування, але наразі немає жодних доказів того, що ці претензії є легітимними», — заявили у Epic Games.

Компанія додала, що група Mogilevich не зв’язувалася з нею та не надала жодних доказів правдивості її заяв. Після публікації заяви про злам, Epic Games негайно розпочала розслідування та намагалася зв’язатися з Mogilevich. Однак група не вийшла на зв’язок. Тому наразі у компанії немає жодної додаткової інформації.

Група Mogilevich повідомила ресурсу BleepingComputer, що вони продають викрадені дані за $15 тис. Але ділитися зразками інформації вони згодні лише з тими, хто продемонструє «підтвердження наявності коштів» ─ тобто криптовалютні активи для покупки. Зловмисники також стверджували, що вони поділилися зразками цих нібито викрадених даних з трьома людьми, які показали підтвердження наявності коштів.

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Джерело: BleepingComputer

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