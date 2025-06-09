Новини Military Tech 09.06.2025 о 13:06 comment views icon

Знищені МіГ-31К та «Кинджали» — Україна атакувала аеродром «Саваслейка» в рф та відбила сотні повітряних цілей

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Андрій Русанов

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Знищені МіГ-31К та «Кинджали» — Україна атакувала аеродром «Саваслейка» в рф та відбила сотні повітряних цілей
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про ураження російської стратегічної авіації на аеродромі «Саваслейка». МіГ-31, через зліт яких оголошують тривогу, стало менше.

Оскільки стратегічна авіація росії не має існувати, у ніч на 9 червня ССО ЗСУ спільно з іншими підрозділами уразили аеродром «Саваслейка» у нижегородській області. Його російські окупанти часто використовують для задання ударів по Україні здалека. Зокрема, звідти злітають носії балістичних ракет «Кинджал» МіГ-31К.

За повідомленням Генштабу, одним таким носієм щойно стало менше. За попередніми даними, у результаті атаки уражений один МіГ-31К та один Су-30/34, інформація уточнюється. Аеродром розташований за 660 км від кордонів України.

«Кинджалам», які були випущені росіянами минулої ночі, теж не довелося уразити цілі (за повідомленням, вони прямували у Дубно). Йдеться про чотири збиті ракети з чотирьох запущених. Також Повітряні Сили ЗСУ повідомили про майже повне відбиття величезної атаки з 499 засобами повітряного нападу. Вночі Україну атакували;

  • 479 БПЛА «Шахед» та імітатори для відвернення уваги ППО
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»
  • 10 крилатих ракет Х-101
  • 3 крилатих ракети Х-22
  • 2 протирадіолокайційні ракети Х-31П
  • 1 крилата ракета Х-35

З них сили ППО знешкодили 479 засобів: 292 збиті вогневим ураженням, а 187 — локаційно втрачені, ймовірно, через дію засобів РЕБ та з інших причин. Жертв та руйнувань не вдалося спричинити:

  • 277 «Шахедам», котрі були збиті
  • 183 «Шахедам», втраченим або ураженим РЕБ
  • 10 збитим ракетам Х-101
  • 4 зазначеним «Кинджалам»
  • 2 втраченим Х-22, 2 Х-31П та 1 Х-35
Знищені МіГ-31К та «Кинджали» — Україна атакувала аеродром «Саваслейка» в рф та відбила сотні повітряних цілей
Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

У 10 локаціях все ж відбулися влучання, а уламки падали у 17 місцях. Зогляду на величезний масштаб атаки, її успішне відбиття можна вважати видатним досягненням. Рапорт ПС ЗСУ непрямо підтверджує порівняно невелика кількість повідомлень про ураження на місцях.

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