Ілон Маск про «російський Перл-Гарбор»: «Дрони — майбутнє війни. Пілотовані літаки — ні»

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Раніше не надто прихильний до України Ілон Маск прокоментував допис Шона Магвайра, співвласника Sequoia Capital, присвячений українській атаці дронами на авіацію рф.

У соціальній мережі Х Магвайр опублікував одне з відео атаки російської стратегічної авіації дронами СБУ. Він прокоментував удар, наводячи цифри щодо відстаней та збитків, спричинених дронами (які потім були уточнені офіційно).

Drones are the future of warfare. Manned aircraft are not. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025

«Україна щойно здійснила атаку, яка стала поворотним моментом в історії воєн. Сотні безпілотників були попередньо розгорнуті, а потім вразили понад 40 літаків за понад 1000 км усередині росії. Збитки у розмірі понад $1 млрд від дронів вартістю менш ніж $1 млн. Критична інфраструктура більше не у безпеці», — на що Маск відповів фразами, винесеними у заголовок.

Вчора голова СБУ Василь Малюк доповів президенту України Володимиру Зеленському про підсумки операції «Павутина», яку ретельно планували більш ніж півтора року. Керівництво атакою здійснювалося з території рф, у безпосередній близькості до одного з обласних управлінь фсб. У ході операції 117 дронів уразили 34% стратегічних повітряних носіїв крилатих ракет ворога. Українські агенти, котрі діяли на території багатьох регіонів росії, були успішно виведені, і нині перебувають у безпеці. У офіційному повідомленні СБУ зазначає збитки російського агресора у розмірі $7 млрд.

OSINT-дослідник та український військовий Mortis Æterna, посилаючись на дані Military Balance, стверджує, що зазначені президентом 34% — це навіть понад 40 літаків, про які раніше говорили анонімні джерела ЗМІ. Він наголошує, що насправді збитки є непоправними, оскільки росія більше не виробляє стратегічну авіацію. Опираючись на супутникові знімки, які з’явилися увечері, українські OSINT-ери «Око Гора» підрахували документально підтверджене ураження 13 літаків на авіабазах «Оленья» (мурманська область рф) та «Белая» (іркутська область). Зокрема, йдеться про 8 Ту-95, 4 Ту-22М3 та 1 Ан-12.

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Фраза Шона Магвайра про небезпеку для критичної інфраструктури несе великий стратегічний зміст. Українська операція продемонструвала, що на раптову атаку може очікувати будь-хто і будь-де, поза межами росії та України. Подібні напади застають зненацька військову та, можливо, іншу інфраструктуру вартістю у мільярди доларів. Майже напевно український досвід вивчатимуть інші держави або угрупування. Розташування углибині будь-якої країни та традиційні форми захисту стратегічних об’єктів більше не здаються достатніми. Українські дрони раніше досягли цього на морі, а зараз прямують до панування у повітрі.