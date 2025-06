Ілон Маск про «російський Перл-Гарбор»: «Дрони — майбутнє війни. Пілотовані літаки — ні»

Раніше не надто прихильний до України Ілон Маск прокоментував допис Шона Магвайра, співвласника Sequoia Capital, присвячений українській атаці дронами на авіацію рф.

У соціальній мережі Х Магвайр опублікував одне з відео атаки російської стратегічної авіації дронами СБУ. Він прокоментував удар, наводячи цифри щодо відстаней та збитків, спричинених дронами (які потім були уточнені офіційно).

Drones are the future of warfare.

Manned aircraft are not.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025