ZOTAC «засвітив» дані покупців техніки — рахунки, прізвища та звернення по гарантії

Компанія ZOTAC потрапила в скандал через витік особистої інформації клієнтів. Причиною стало недбале управління файлами RMAReturn merchandise authorization — повернення неякісних або несправних виробів продавцеві, дистриб'ютору або безпосередньо виробнику для заміни, ремонту чи відшкодування вартості.
Одним із перших на проблему звернув увагу автор YouTube-каналу GamersNexus. Він сказав, що проблема виникла через завантаження важливих файлів на вебсервери Google. Це зробило їх доступними для будь-кого, хто шукав «ZOTAC RMA» в пошуковику. Файли містили бізнес-рахунки, запити на повернення товарів та особисті дані клієнтів.
Глядач каналу GamersNexus помітив свій файл RMA у результатах пошуку. Там були детальні дані користувачів, суми рахунків та інша інформація. Бізнес-рахунки розкрили, що ZOTAC купував відеокарти NVIDIA GeForce RTX 3090 попереднього покоління за $2400 за штуку.
Один із партнерів ZOTAC висловив обурення: «Якщо я можу знайти свої кредитні авізоКредитове авізо — це документ, який виписує установа своїм контрагентам, щоб підтвердити наявність у себе деякої заборгованості певної величини. в Google… що це таке? Як можна так недбало вести бізнес?»
Як перевірити, чи не потрапили ваші дані до мережі
Власникам продукції ZOTAC варто перевірити, чи не опинилась їхня особиста інформація у відкритому доступі. Для цього введіть у пошук своє ім’я та додайте «site:zotacusa.com». Компанія вже працює над розв’язуванням проблеми та просить клієнтів надіслати особисті документи на електронну пошту.
Джерело: Tweaktown
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