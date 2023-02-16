Зовнішній накопичувач Western Digital My Book Duo на 44 ТБ складається з двох HDD по 22 ТБ і коштує $1499

Western Digital представила зовнішнє сховище на жорстких дисках місткістю 44 ТБ. Модель My Book Duo підключається за допомогою USB Type-C з підтримкою USB 3.2 Gen 1 і дозволяє створювати масиви RAID-0 і RAID-1. Пристрій коштує приблизно стільки ж, скільки відеокарта NVIDIA RTX 4090 – $1499,99.

Раніше у продажу був дводисковий My Book Duo з обсягом пам’яті від 16 до 36 ТБ. Нова модель включає два HDD по 22 ТБ. В асортименті Western Digital також з’явилося сховище My Book з одним накопичувачем місткістю 22 ТБ – за словами виробника, це найбільша місткість споживчого жорсткого диска на сьогодні. Втім, WD розпочала продаж мережевих накопичувачів на 22 ТБ ще минулого року у вигляді окремих жорстких дисків.

My Book Duo на 44 ТБ передає дані зі швидкістю до 5 Гбіт/с. «З коробки» підтримується 256-бітне апаратне шифрування AES та захист паролем.

My Book з одним накопичувачем на 22 ТБ коштує $599 – приблизно на 100 доларів більше, ніж внутрішній жорсткий диск на 22 ТБ, який продає Western Digital. My Book Duo на 44 ТБ коштує $1499. Вони доступні для покупки та працюють з Windows 10 і Windows 11, а також з macOS 11 та пізнішими версіями (через драйвер NTFS), дозволяючи користувачам перемикатися між операційними системами Microsoft та Apple без необхідності переформатування.

Зовнішні жорсткі диски можуть бути набагато повільнішими, ніж їхні твердотілі аналоги, але вони компенсують це місткістю та ціною. Найбільший зовнішній твердотілий накопичувач WD сягає 32 ТБ і коштує $7500, хоч цю модель призначено для професійних користувачів.

Одна з причин, чому варто придбати зовнішній жорсткий диск місткістю 44 ТБ, пов’язана з недавнім дослідницьким звітом про частоту відмов жорстких дисків. Було виявлено, що жорсткі диски меншої місткості більш схильні до відмов під час старіння.

Джерело: TechSpot