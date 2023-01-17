Кінець ери HDD: постачання жорстких дисків у 2022 році впали майже вдвічі

Дослідження, що було проведене Trendfocus у 2022 році та охоплювало найбільших постачальників жорстких дисків засвідчило про зменшення масштабу галузі. Усі виробники зіткнулися з різким зниженням відвантажень за останній рік, а постачання Seagate та WDC скоротилися майже вдвічі.

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Згідно з цими даними, постачання жорстких дисків Seagate минулого року впали на 43,7%, а продажі WDC були майже таким же поганим – спостерігався спад на 43% за той же період. На початок 2022 року позиція Toshiba не змінилася: масштаби постачання її жорстких дисків знизилися на тому ж рівні, що й у конкурентів, при цьому постачання впали на 39,3% у річному обчисленні. Загалом у галузі постачання впали на 42,5%, до 35,2-36,4 млн одиниць.

На додаток до загальних ринкових тенденцій та розгляду стану кожного з трьох найбільших виробників жорстких дисків, ринкові аналітики окремо розглянули три сегменти жорстких дисків. Trendfocus вважає, що найбільшою проблемою для виробників жорстких дисків є падіння попиту на корпоративні хмарні сховища. Цей сегмент скоротив постачання до 10-11 млн одиниць у четвертому кварталі 2022 року.

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Падіння в сегменті 3,5-дюймових споживчих жорстких дисків не було радикальним, але не було й тенденції до відновлення. Продавці 3,5” HDD сподівалися на зростання ринку відеоспостереження та припинення падіння споживання у четвертому кварталі 2022 року, але нічого з цього не сталося.

Але 2,5-дюймові жорсткі диски продемонстрували зростання на 15% четвертому кварталі. Подібний відскок можна пояснити сезоном різдвяних подарунків.

Також нещодавно був досягнутий паритет цін на жорсткі диски та твердотілі накопичувачі місткістю 512 ГБ. Це випливає зі звіту TrendForce (не Trendfocus) тритижневої давнини, в якому повідомляється, серед іншого, що 92% ноутбуків, проданих у 2022 році, мали твердотілі накопичувачі – очікується, що їхня частка зросте до 96% у 2023 році.

Джерело: Tom’s Hardware