ЗСУ розформовують IT-частини, під загрозою робота DELTA, — військові-айтівці

На умовах анонімності військові ЗСУ заявили про «розвал» двох спеціалізованих IT-частин та загрозу DELTA й іншим пов’язаним проєктам. Про це написало Hromadske, інформацію підтвердила розвідувальна спільнота InformNapalm, а також депутатка Мар’яна Безугла.

За словами військовослужбовців, дві спеціалізовані частини, набрані з досвідчених представників ІТ-компаній, були створені ще на початку повномасштабного вторгнення. Завданням підрозділів була розробка систем для ситуаційної обізнаності та розвідки. Багато військових мали й бойовий досвід та були обізнані з реальними проблемами. Наразі розробленими системами та пов’язаними з ними, як DELTA, користуються «всі структури, які є в нашій країні» та «понад триста підключених підрозділів».

Майже одразу після зміни керівників ЗСУ на початку 2024 року надійшла заборона використання DELTA, інтегрованої з системами, розробленими зазначеними підрозділами. Втім, рішення було скасоване після скарг міністра оборони та військовим партнерам України за кордоном. Але натомість почалося фактичне розформування самих частин-розробників.

Почалося все з перевірок одразу від багатьох державних структур, СБУ та інших. Результати перевірок військовим не повідомили, але вони стверджують про «позитивний» фінал. Однак ще до завершення перевірок одразу 150 людей з однієї з частин перевели в одну з бригад. Військові кажуть, що переведення було безсистемним:

«Людина, яка мала 5 років досвіду в ССО, отримала наказ на переведення на дизеліста; людина, в якої не було прав, мала їздити на БМП. Просто чистий рандом».

Згодом військовослужбовцям повідомили, що сталася помилка і наказ не виконуватимуть. Вони опинилися у «підвішеному» стані на чотири місяці, два з яких вони отримували свою попередню зарплату, а далі лише по 1,5-2 тис. грн. Другий наказ вже передбачав переведення в різні частини, а не в одну. Коли ж перевірки завершилися, прийшов ще один наказ — на розформування. Переведення продовжували затягувати.

Другу IT-частину теж збиралися розформувати, проте рішення змінили на скорочення. Військові, які були відряджені до цих двох спеціалізованих частин з інших, повернулися на свої попередні місця служби.

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«Умовно люди працювали по 8-9 місяців над суперчутливими проєктами з розвідки. Вони знають архітектуру, джерела даних, звідки ми це беремо, як це все працює. Якщо ця людина потрапляє в полон, то це, в принципі, перекреслює всю роботу, яку ми робили. Дуже жахливі наслідки можуть бути для всіх… Три місяці в нас зайняло те, щоб ми все-таки вмовили їх знову відрядити цих людей до нас».

Поки тягнулася історія з переведенням військових, розроблені ними проєкти законсервували. За словами авторів, системи не можуть «існувати десь у повітрі» та потребують постійного обслуговування. Міністерство оборони готове надати хмарну інфраструктуру для цих систем, наразі ж хмарне розміщення покривають донори. Інші організації, які входять до Сил оборони України, готові взяти фахівців та проєкт до себе, але ЗСУ на це не погоджуються.

У ситуації, що склалася, військові айтівці продовжують підтримувати критичні запити від проєктів. Однак запити на приєднання до систем більшої кількості підрозділів не приймаються через відсутність можливості їх обслуговувати. Військові кажуть, що до останнього уникали розголосу проблеми через критичність інформації про неї для ворога.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm підтвердила оприлюднену інформацію. Стверджується, що описана ситуація з проєктами та IT-фахівцями — не перебільшення.

«Дійсно після відставки з посади Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного (яке власне і медійно педалювала та сама Мар’яна Безугла) почалися процеси якщо не саботажу, то деградації системи інновацій та ІТ-розробок. Особисто знайомі з деякими ІТ-спецами, які працювали у зазначених розформованих частинах і можемо констатувати, що описана в статті ситуація дійсно реальна, а не висмоктана із пальця. На жаль».

Отже, ситуація здається серйозною, військові кажуть, що подальше зволікання може призвести до припинення роботи систем. Hromadske звернулося до Генштабу ЗСУ та Міноборони за коментарями.

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