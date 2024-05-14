Україна приєдналася до мережі бойових лабораторій НАТО як гостьовий партнер. Combined Federated Battle Laboratories Network (CFBLNet) — багатонаціональна мережа, яку використовують розробники військової техніки для випробувань, верифікації проєктів, навчань та розробок. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Брати участь в ініціативі України допомогла NCIA (Агенція НАТО зі зв’язку та інформації), з якою Міноборони має технічну угоду.

Участь у мережі надасть України більше можливостей з тестування військового обладнання та програмних систем на сумісність з наявними в інших країнах НАТО для кращого спільного застосування. Зокрема, акредитація дозволить тестування у секретних системах. Мережа CFBLNet має близько 400 власних пунктів у багатьох країнах. Центром CFBLNet у Європі керує Агенція НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA).

«Наша співпраця з НАТО та іншими країнами-партнерами розширює кордони. Ми прагнемо до взаємосумісності з партнерами, а наші системи давно зарекомендували себе під час спільних навчань. Вдячні за запрошення України до ще однієї ініціативи. Готові продовжувати роботу та поглиблювати взаємодію», — відзначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України.

Співпраця з ініціативою НАТО покращить обмін досвідом, зміцнить співпрацю, дозволить покращувати сумісність та допоможе проводити спільні навчання. У CFBLNet беруть участь 39 країн-членів НАТО та партнерів альянсу.