Новини Military Tech 10.04.2024 о 13:55 comment views icon

UA Drone ID — технологія розпізнавання дронів («свій — чужий») для системи керування боєм DELTA

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

UA Drone ID — технологія розпізнавання дронів («свій — чужий») для системи керування боєм DELTA

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Технологія UA DroneID підсилить систему ситуаційної обізнаності DELTA UA Drone ID — технологія розпізнавання дронів («свій — чужий») для системи керування боєм DELTAUA Drone ID — технологія розпізнавання дронів («свій — чужий») для системи керування боєм DELTAСучасна бойова система натівського зразка НАТО, яку використовують Сили безпеки і оборони України. Вона дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби — і з союзниками.. Це дозволить запобігати дружньому вогню по дронах та краще аналізувати їхнє використання по ворожих цілях.

Міноборони поділилося коротким апдейтом щодо розвитку інноваційної технології UA DroneID, яка доповнила систему керування боєм DELTA — відомство уклало меморандум з Міністерством цифрової трансформації, ГО «Аеророзвідка» та компанією CossackLabs. Цьому передувало тестування системи в бойових умовах з ударними дронами та презентація технології країнам НАТО.

«Україна — перша країна, що стикається з роботизованою війною. Постійний технологічний розвиток допоможе підвищити ефективність безпілотників та прибрати людину з поля бою».

Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони

Очільник Мінцифри Михайло Федоров назвав розробку UA DroneID «унікальним прикладом співпраці військових із цивільними по треку технологій в армії». Система UA DroneID покликана мінімізувати дружній вогонь, зберегти більше українських дронів, щоб краще працювати ними по росіянах та ворожій техніці.

Наприкінці березня стартував новий етап розвитку системи ситуаційної обізнаності DELTA, який передбачає інтеграцію різних типів дронів та інструменти для планування роботи операторів. Тож вочевидь UA DroneID — лише перша ластівка, і далі буде.

Раніше заступниця очільника Мінстратегпрому Ганна Гвоздяр розповіла, що виробництвом різних видів дронів зараз займаються близько 200 компаній, а до держзамовлень залучені близько 60 підприємств. Вона також зазначила, що на початок березня Україна щомісяця виробляє близько 150 тисяч дронів і за підсумками 2024 року планує виготовити 2 млн «пташок».

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати