UA Drone ID — технологія розпізнавання дронів («свій — чужий») для системи керування боєм DELTA

Технологія UA DroneID підсилить систему ситуаційної обізнаності DELTA Сучасна бойова система натівського зразка НАТО, яку використовують Сили безпеки і оборони України. Вона дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби — і з союзниками.. Це дозволить запобігати дружньому вогню по дронах та краще аналізувати їхнє використання по ворожих цілях.

Міноборони поділилося коротким апдейтом щодо розвитку інноваційної технології UA DroneID, яка доповнила систему керування боєм DELTA — відомство уклало меморандум з Міністерством цифрової трансформації, ГО «Аеророзвідка» та компанією CossackLabs. Цьому передувало тестування системи в бойових умовах з ударними дронами та презентація технології країнам НАТО.

«Україна — перша країна, що стикається з роботизованою війною. Постійний технологічний розвиток допоможе підвищити ефективність безпілотників та прибрати людину з поля бою». Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони

Очільник Мінцифри Михайло Федоров назвав розробку UA DroneID «унікальним прикладом співпраці військових із цивільними по треку технологій в армії». Система UA DroneID покликана мінімізувати дружній вогонь, зберегти більше українських дронів, щоб краще працювати ними по росіянах та ворожій техніці.

Наприкінці березня стартував новий етап розвитку системи ситуаційної обізнаності DELTA, який передбачає інтеграцію різних типів дронів та інструменти для планування роботи операторів. Тож вочевидь UA DroneID — лише перша ластівка, і далі буде.

Раніше заступниця очільника Мінстратегпрому Ганна Гвоздяр розповіла, що виробництвом різних видів дронів зараз займаються близько 200 компаній, а до держзамовлень залучені близько 60 підприємств. Вона також зазначила, що на початок березня Україна щомісяця виробляє близько 150 тисяч дронів і за підсумками 2024 року планує виготовити 2 млн «пташок».

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